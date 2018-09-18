Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что треть всех расчетов граждан России проходит без использования наличных денег, сообщает "РИА Новости".

По словам Грефа, каждая вторая операция проходит при помощи бесконтактных технологий: ApplePay, GooglePay, AndroidPay, либо NFC-технология бесконтактных банковских карт.

Греф заявил, что в Россия проходит превращение в "страну безналичных оборотов".

Кроме того, как отмечается, с начала года объемы бесконтактных переводов средств со счета на счет превысили объемы снятия наличных. Если в прошлом году общий объем составил 8 триллионов рублей, то за восемь месяцев текущего года он составил уже 13,7 триллиона рублей.