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Греф рассказал о превращении России в "страну безналичных оборотов"

, ИА "Амител"
По его словам, каждая вторая операция проходит при помощи бесконтактных технологий

Фото: tradernet.com

Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что треть всех расчетов граждан России проходит без использования наличных денег, сообщает "РИА Новости".

По словам Грефа, каждая вторая операция проходит при помощи бесконтактных технологий: ApplePay, GooglePay, AndroidPay, либо NFC-технология бесконтактных банковских карт.

Греф заявил, что в Россия проходит превращение в "страну безналичных оборотов".

Кроме того, как отмечается, с начала года объемы бесконтактных переводов средств со счета на счет превысили объемы снятия наличных. Если в прошлом году общий объем составил 8 триллионов рублей, то за восемь месяцев текущего года он составил уже 13,7 триллиона рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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