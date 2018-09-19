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Ученые классифицировали людей по типам личности

, ИА "Амител"
"Типичные люди", "образцы для подражания" и не только

Фото: e-w-e.ru

Ученые американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс) представили новую концепцию классификации людей по типам личности, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал Medical Xpress.

В современной психологии выделяют пять личностных свойств: экстраверсия, способность к компромиссу, сознательность, эмоциональная нестабильность и открытость перед знаниями и новым опытом.

"Люди пытались классифицировать типы личности со времен Гиппократа, но каждые последующие поколения ученых находили это глупостью", — рассказал профессор психологии в Колледже искусств и наук Вайнберга Уильям Рейвелл.

Начало исследования: опрос респондентов

Для изложения новой модели исследователи Северо-Западного университета опросили более 1,5 миллиона респондентов. В результате они обнаружили, что существует четыре различных кластера типов личности: "типичный", "замкнутый", "эгоцентрик" и "образец для подражания". Их выводы бросают вызов существующим парадигмам в психологии.

Первоначально, однако, Рейвелл скептически относился к положению исследования. Понимание типов личности остается спорным в психологии: трудно найти им научное доказательство и подтверждение.

Итак, для новой работы были составлены вопросники, создаваемые исследовательским сообществом на протяжении десятилетий. Они состояли из 300 вопросов. Полтора миллиона людей добровольно приняли участие в этой "викторине", привлеченные возможностью получить отзывы о своей собственной личности. На основании полученных результатов ученые американского Северо-Западного университета составили свою — новую — классификацию.

"Дело в том, что действительно здорово, что Интернет. Без него невозможно было бы собрать за короткий промежуток времени такого количества разнообразных "анкет", — сказал один из экспертов университета. Раньше исследователи привлекали студентов и получали ответы лишь от нескольких сотен человек, добавил он.

Кто ты: "Типичный человек" или "Образец"?

Сначала из всех наборов данных команда распределила их по пяти широко признанным типажам личности, обозначенным нами в начале статьи: экстраверсия, способность к компромиссу, сознательность, эмоциональная нестабильность и открытость перед знаниями и новым опытом.

После разработки новых алгоритмов их осталось четыре и они получили другие названия в силу новых "качеств".

Первый кластер — "типичные люди". Их характеризует открытость и высокая степень экстраверсии, но низкая открытость к новому опыту.

Второй кластер — "замкнутые люди". Они в целом эмоционально стабильны, но не открыты и несколько нервозны, прежде всего, по отношению к себе. Они не особенно "любят" людей, но приятны в общении и добросовестны.

Третий тип — "образцы для подражания". Их характеризует низкий уровень невротизма, они надежны и открыты для новых идей. "Это хорошие люди, которые отвечают за слова. На самом деле жизнь проще, если у вас есть много друзей — образцов", — поделился автор исследования.

Четвертый тип — "эгоцентрики". Их отличает высокая экстраверсия, однако сознательность, способность находить компромиссы и открытость всему новому в случае с ними оставляет "желать лучшего".

Поправка на "гениальность"

Ученые отметили, что первоначально они вообще выделили 16 типов личности. Это произошло потому что они использовали традиционные методы классификации. Затем они ограничились четырьмя кластерами, спрессовав в них схожие по параметрам личности.

Дело в том, что многие люди как бы "выбивались" из всех существующих норм и для них приходилось создавать новый класс, но затем их "втискивали" в рамки и все-таки прибивали к какому-то одному из берегов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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