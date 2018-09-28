Вопрос, где покупать квартиру – в центре или на периферии — всегда актуален при выборе недвижимости, и все чаще люди, мечтающие о новоселье, отдают предпочтение тишине и экологии так называемых спальных районов города. Попробуем разобраться, каковы плюсы и минусы такого выбора.

ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТИР В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

Доступная стоимость. Как правило, в спальных районах предложение в сфере недвижимости превышает спрос, что обеспечивает доступные, стабильные, "человеческие" цены на жилье. Приобретение недвижимости на периферии – отличная альтернатива квартирам в центральной части города, позволяющая сэкономить и стать обладателем жилья больших размеров: к примеру, вместо однокомнатной квартиры купить двух- либо трехкомнатную.

Более благоприятная экологическая обстановка. Обилие зелени, наличие парков в шаговой доступности, низкая в сравнении с центром загрязненность воздуха, отсутствие рядом крупных промышленных предприятий делает спальные районы экологически чистыми. Приобретение квартиры в таком районе оценят люди, которые заботятся о своем здоровье и самочувствии, любят проводить время в тишине и уединении, вдали от городской суеты.

НЕДОСТАТКИ ЖИЛЬЯ НА ПЕРИФЕРИИ

Удаленное расположение. Чтобы добраться в центр города – к месту работы или учебы – жителям спальных районов часто приходится тратить много времени на дорогу и выезжать заранее из-за проблем с общественным транспортом.

Устаревший жилой фонд. Согласно статистике, около 80% спальных районов составляют "хрущевки" и панельные высотки со старыми, требующими вложений коммуникациями, безликим внешним видом и неудобными планировками.

НОВОСТРОЙКА В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, ЛИШЕННАЯ НЕДОСТАТКОВ

Выбирая квартиру в Барнауле, достаточно сложно найти жилье, обладающее всеми преимуществами недвижимости на периферии и при этом лишенное ее недостатков. В отдаленных районах города с их хорошей экологией строится много новых современных домов, однако там существуют перебои с общественным транспортом и не всегда развита инфраструктура: школы и детские сады зачастую находятся в стадии проекта, а сами новостройки расположены на необжитых окраинах. И, напротив – в старых, удобных для жизни спальных районах города практически невозможно встретить "новострой". Но бывают и приятные исключения: к примеру, строящийся многоквартирный дом в Ленинском районе, на улице Островского, 23 от компании ООО СЗ "Домстрой-Барнаул" сочетает в себе преимущества нового, доступного по цене жилья и плюсы обжитого спального района.

В доме на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского присутствуют все достоинства качественного "новостроя", среди которых – надежные кирпичные стены толщиной от 77 см, современные планировки, "свежие" коммуникации, уютные подъезды. Но главное преимущество дома – комфортный для проживания район: удобное место вблизи большой транспортной развязки, но при этом вдали от шума автомобилей. Рядом со зданием – обилие мест для семейного отдыха и развлечений в любое время года: летом здесь можно гулять по утопающей в зелени аллее Целинников, кататься на аттракционах в парках "Эдельвейс" и "Лесная сказка", а зимой кататься с горок в снежном городке, расположенном на площади перед администрацией Ленинского района.

Значимый фактор, который оценят семьи с детьми, — четыре школы и кадетский корпус в шаговой доступности от дома, в большинство из которых ребенок может безопасно добираться сам. Застройщик дома участвует во всех программах государственной поддержки, поэтому, приобретая жилье здесь, можно реализовать имеющиеся на руках сертификаты, а также воспользоваться льготной ставкой по ипотеке — отличный выбор для молодых семей и всех тех, кто ценит уют, комфорт и доступность.

Посмотреть проектную декларацию можно по адресу: http://dom-barn.ru/declaration/

ООО СЗ "Домстрой-Барнаул"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3

Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953

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