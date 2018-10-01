Прогресс не стоит на месте, и если еще недавно онкологические заболевания женской репродуктивной сферы звучали для многих пациенток как приговор, то сегодня рак шейки матки на ранней стадии, а также предшествующие ему состояния – эрозию и дисплазию — можно успешно вылечить, не прибегая к операции. Как уберечься от этих заболеваний и куда обращаться, если вам вдруг поставили пугающий диагноз, – расскажем в статье.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ И ГИПЕРПЛАЗИЯ ВУЛЬВЫ: ЧТО ЭТО

Рак шейки матки – злокачественная опухоль, занимающая одно из первых мест среди онкологических заболеваний половых органов. Опасность болезни состоит в том, что на ранней стадии она не имеет особых симптомов, а такие признаки, как отечность, кровянистые и гнойные выделения, повышенная утомляемость и повышение температуры появляются значительно позже. Именно поэтому так важны регулярные профилактические осмотры у гинеколога — чтобы вовремя выявить и назначить терапию.

Гиперплазия или, как ее еще называют, лейкоплакия вульвы – это изменение структуры поверхностного слоя наружных женских половых органов, обусловленное нарушением роста и развития клеток эпителия и с течением времени способное прогрессировать до рака. Симптомами заболевания являются появление зуда, а также образование на коже вульвы сухих белых бляшек различной величины, которые не получается удалить ватным тампоном.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Рак шейки матки чаще всего возникает у женщин репродуктивного возраста. Большую роль в его развитии играет вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем даже при использовании презерватива и со временем приводит к перерождению клеток. Помимо ВПЧ, другими факторами, провоцирующими появление злокачественного образования в шейке матки, являются раннее начало половой жизни, наличие большого количества сексуальных партнеров, курение, инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция и увлечение диетами.

Гиперплазия вульвы – патология, которая обычно диагностируется во время климакса и менопаузы и зачастую связана с нейроэндокринными нарушениями в этот период, однако в последнее заболевание стало все чаще встречаться среди молодых пациенток.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Для лечения рака шейки матки и гиперплазии вульвы применяют хирургическое вмешательство, криодеструкцию – лечение жидким азотом, радиоволновой метод и лучевую терапию, но все они имеют ряд недостатков. Хирургическое вмешательство связано с высокими рисками, сложным реабилитационным периодом, получением травм, шрамов и рубцов, также его недостатком является использование наркоза или обезболивания, что отрицательно влияет на здоровье. Криодеструкция и радиоволновой метод могут образовывать рубцы на тканях, что в дальнейшем способно стать препятствием для естественных родов. С учетом этих недостатков, врачи сегодня все чаще отдают предпочтение такой современной методике, как фотодинамическая терапия (ФДТ).

ИСТОЧНИК СВЕТА – ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Фотодинамическая терапия в гинекологии — это способ влияния на злокачественные образования половых органов источником света. Эта технология позволяет остановить развитие опухоли, не прибегая к операции. Эффективность ФДТ — одна из самых высоких в области лечения гинекологических болезней. Другие преимущества процедуры – в том, что:

она органосохраняющая и относительно безболезненная

подходит для пациенток всех возрастных групп

в некоторых случаях не требует наркоза

амбулаторна и не требует длительной реабилитации

энергия света воздействует только на пораженные клетки.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ

Важно понимать, что для успеха лечения раковых и предраковых состояний в "женской" сфере особенно важно вовремя прийти к врачу: большинство опухолей на ранней стадии излечимы. Главное – обратиться в проверенную клинику, имеющую в арсенале опытных специалистов и самые современные методы лечения – такую, как медицинский центр "Парк Здоровья".

Являясь многопрофильным медицинским учреждением с дневным стационаром, расположенным в самом центре нашего города, "Парк Здоровья" предлагает для своих пациентов высокотехнологичное оборудование, а также применение инновационных технологий, позволяющих оперативно помочь и сберечь как ваше здоровье, так и ваше время. Прогрессивные методики, используемые в клинике "Парк Здоровья", дают возможность отказаться от госпитализации в стационар, наркоза, использования открытых операций и, как следствие, шрамов. В частности, для лечения рака шейки матки, гиперплазии вульвы и других гинекологических патологий здесь с успехом применяется фотодинамическая терапия – высокоэффективная, безболезненная и безопасная. Все самое лучшее – для вашего здоровья и скорейшего возвращения к полноценной, счастливой жизни.

Медицинский центр "Парк здоровья"

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