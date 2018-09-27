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Машина "с душком": как бесплатно проверить авто на предмет залогов

, ИА "Амител"
Приобретая новенький или подержанный автомобиль, необходимо проверять его не только на предмет угона, но и залога

Фото - juristauto.com

Покупая автомобиль, люди редко задумываются о том, что свое приобретение стоит проверить на предмет залогов. А ведь тот факт, что машина находится в залоге у банка, может всплыть в самый неожиданный момент. Если машина ранее была куплена, к примеру, в кредит, а потом продана вам, впоследствии можно остаться и без машины, и без денег. Как обезопасить себя от подобных неприятных сюрпризов?

Реестр залогов

Чтобы избежать покупки "с душком", помимо привычных информационных серверов, машину необходимо проверять на предмет отсутствия обременений. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (РУЗДИ) находится на сайте Федеральной нотариальной палаты. В этой базе сейчас — более 4 миллионов записей о залоге, из них более 2 миллионов - о залоге автотранспорта. Обращение к реестру — простой и быстрый способ защиты от аферистов, умышленно скрывающих факт наличия обременения и продающих имущество, находящееся в залоге, будь то автомобиль, табун лошадей — в общем, практически любое имущество, кроме недвижимости, на котором "висят" долги. Информация из Реестра доступна круглосуточно и абсолютно бесплатно.

Как воспользоваться реестром?

На главной странице сайта Федеральной нотариальной палаты находиться раздел Реестр уведомлений о залогах движимого имущества www.reestr-zalogov.ru. Необходимо перейти в открытую часть реестра, забить VIN машины, и вы увидите информацию по обременению. Но это, скажем так, проверка для себя.

Засвидетельствовать юридический факт, что автомобиль чист, сможет только нотариус. Обратившись в нотариальную контору, вы получите официальный документ — выписку из закрытой части, заверенную нотариусом, что на момент приобретения (день, время) авто в залоге не значился, то есть вы не знали и не могли знать о факте залога, что поможет доказать факт добросовестного приобретения. Приоритет сведений реестра уведомлений о залогах ФНП на дату приобретения имущества в рамках судебного разбирательства подтвержден определением судебной практикой в России.

Как бесплатное становится платным

В Алтайской краевой нотариальной палате констатируют, что все чаще стали появляться объявления, где небольшие компании или частные лица предлагают за определенное вознаграждение проверить перед покупкой автомобиль на предмет залога. По незнанию, человек соглашается и ему предоставляют скриншот с бесплатного ресурса ФНП, но уже за деньги.

Алтайская краевая нотариальная палата напоминает, что информация в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества доступна круглосуточно и абсолютно бесплатно и обновляется сразу, как только поступает соответствующее уведомление от банка или иной кредитной организации. Это особенно важно в условиях, когда от встречи с "проблемным" автомобилем не застрахован ни покупатель на авторынке, ни клиент автосалона. Известны случаи, когда без денег и без машины оставались и те, кто купил автомобиль у популярных автодилеров. 

История с одного из автомобильных форумов: барнаулец Сергей П. собрался воспользоваться услугами подобного сервиса перед покупкой машины с пробегом, но решил убедиться, что получит достоверную информацию. Перед тем, как заказать развернутую выписку по объявлению в Интернете, он запросил у них информацию о наличии/отсутствии обременений, наложенных на недавно купленную друзьями в кредит машину. Сделал запрос и получил ответ: обременений нет. На самом деле информация об обременении в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, конечно, была. А ведь на месте Сергея мог оказаться человек, который после "проверки" купил бы машину, а вместе с ней — риск остаться и без транспортного средства, и без денег. 

Доказательством вашей добросовестности и гарантией того, что за долги предыдущего владельца машину не заберут, будет нотариально удостоверенная выписка, подтверждающая факт добросовестности покупателя, проверившего доступными средствами кредитную чистоту имущества.

Реестр уведомлений залогов движимого имущества начал функционировать в 2014 года, и на сегодняшний день уже  более 6 миллионов человек воспользовались информацией, которая содержится в нем. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества стал востребованным инструментом обеспечения соблюдения прав участников залоговых отношений и в корпоративной сфере. Это подтверждает и судебная практика, и тот факт, что по результатам рейтинга Всемирного банка "Doing Business" РУЗДИ  был включен в пятерку позитивных реформ, произошедших в российской экономике. 

 

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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