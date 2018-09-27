В Барнауле проходит выставка молодых художников и фотографов "Собрание № 6". Свои работы (а их около 500-т) представили авторы краевой столицы от 16 до 35 лет. Портал Amic.ru поговорил с фотографом Татьяной Алдабаевой, чьи работы также можно увидеть на выставке о том, что происходит на рынке фотографии в нашем городе, как она относится к студийным фото, как отличить профессионала от дилетанта и почему каждую коммерческую съемку девушка превращает в художественную. Об этом и не только в материале портала Amic.ru.

- Это уже не первая выставка, где вы принимаете участие, у вас были две персональные выставки. Это важно для фотографа, чтобы его работы выставлялись?

- Важно. Во-первых, каждый фотограф — это творческий человек, которому есть что рассказать своими работами. И важно, чтобы ему было кому об этом рассказывать. Во-вторых, важно смотреть на себя со стороны. Конечно, можно снимать и в стол и думать, что ты — гениальный, но взгляд со стороны крайне важен. И не только взгляд коллег, но и твой собственный. Когда мои фотографии висят в формате А-2 в рамах, то они смотрятся совсем иначе.

Также выставки важны для развития тебя, как профессионала. Потому что если ты претендуешь на что-то более серьезнее, ты должен показывать работы в галереях, куда ходят люди, кому это интересно.

- На этой выставке вы представили работы в жанре двойной экспозиции. Это непривычный формат для Барнаула, редкий.

- Я увлекалась графичностью, когда на фотографии запечатлены силуэты. Силуэты рассказывают о человеке или о событии гораздо больше, чем это рассказала бы цветная фотография. И очень важна продуманность снимка. Потому что каждая деталь там не зря, она "разговаривает". Потом я увидела двойную композицию. И она меня впечатлила.

Это и художественное портретное фото, и дополнительные элементы — это уже картина. Я не фанатка Photoshop, против сильного вмешательства при обычной обработке. Но здесь я понимаю, что это две фотографии, соединяясь в одну, могут рассказать целую историю.

- Как вы относитесь к людям, которые покупают дорогой фотоаппарат, хорошую оптику и сразу же называют себя фотографом?

- Такие люди есть в любой сфере. Это как если человек посетил мастер-класс по приготовлению пирожных и сразу захотел устроиться шеф-поваром в ресторане. Но опять же: работы хватит на всех. Труд профессионала всегда будет оценен. И в любом случае этот начинающий человек пройдет этап, после которого наступит понимание того, что он делает. Фототехника стала доступнее, реклама в соцсетях бесплатная, поэтому много людей пробуют себя в этой сфере. Но наличие фотоаппарата не делает из любого человека фотографа. Очень большую роль играет труд и постоянное изучение фотографии. Я сейчас точно могу сказать: чем больше я узнаю, тем больше понимаю, сколько всего впереди.

- Татьяна, вы уже давно работаете фотографом…

- Нельзя надевать корону только потому, что ты чем-то долго занимаешься. Наоборот, чем больше ты вникаешь, тем больше ты понимаешь, что тебе еще учиться и учиться. Ты видишь, где ошибался, над чем работать. Но это нормально. Моя первая выставка прошла, когда мне было 19 лет. На этой выставке были репортажные фотографии, ни одной постановочной. Она была посвящена лицам города. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что снимки были хорошие. Более важно, когда ты понял, что ты делаешь и для чего ты делаешь. Иногда за три года можно сделать меньше, чем за осознанных три месяца. Я взяла в руки фотоаппарат в 16 лет. Я работала, у меня получалось, но настоящее понимание и осознание пришло несколько позже.

В то время было больше свободы. Ты выходишь на улицу и несколько часов ищешь один портрет. И считается удачей, если у тебя получилось. Может быть и так, что ты ничего не нашел и потратил часа четыре на поиск. Потом начались коммерческие съемки. И на такое творчество не всегда есть время.

- Ребята, которые только пришли в эту профессию, наверное, не всегда это понимают?

- Я своим студентам говорю, что они не понимают, как много у них сегодня есть: время и наставники, которые помогут, выслушают, подскажут. Во взрослой жизни другой уровень ответственности перед своими зрителями и собой. А когда тебе 17, все хотят тебе помочь. Мне повезло, у меня были шикарные учителя. Супер-профессионалы. Например, мой преподаватель по фото Павел Альбертович Кривошеев. Я могу и сегодня к нему обратиться за советом.

- Когда молодой неопытный фотограф делает хорошие снимки – это интуиция, доля везения?

- Интуиция к хорошим снимкам – это и есть талант.

- У вас нет права быть равнодушной? Но вы же живой человек, у вас может, например, болеть голова, быть плохое настроение? Но при этом вы обязаны придти и профессионально сделать свою работу.

- Да, ты можешь приходить в плохом настроении, у тебя могут быть проблемы в семье, потому что ты обычный человек. Но это мои проблемы. И никому о них не надо знать кроме меня. Тем более клиенту.

Фотография — это работа, которую я выбрала, это работа, которая приносит мне удовольствие. Но важно, чтобы фотограф был не только профессионалом. Но и психологом. Если не найти подход к человеку, то он не сможет раскрыться, будет скованным. Работы могут быть безупречными с точки зрения технического исполнения, но не понравятся клиенту. Особенно это важно в коммерческом сегменте.

На съемке происходит абсолютная химия. Как в любви. Это должно возникнуть между фотографом и моделью. Фотограф должен расположить человека к себе, успокоить его, сделать так, чтобы тот ему доверял. Мог расслабиться, раскрепоститься.

Например, представьте, если не возникнет химии с невестой. Ведь она особенно волнуется в день съемки. И повторить этот день уже не будет возможности. Можно переснять по поводу годовщины или по иным причинам, но это будет уже не тот самый день.

- Коммерческая съемка может быть художественной?

- Именно к этому я и стремлюсь в первую очередь. Я граничу два момента: художественная постановочная фотография для меня, когда я вижу конечный результат и подбираю под него модель и локации, и коммерческая фотография, когда клиент высказывает свои пожелания. Я работаю с одинаковой отдачей и там, и там. На коммерческой съемке, более в приоритете предпочтения клиента.Однако, если они приходят именно за моим видением и профессиональным взглядом, то каждую такую съемку я превращаю в художественную. Так же большую роль, например, на свадьбе играет репортажная съемка. Тогда не ты являешься дирижером кадра – эмоции и картинка уже созданы – главное, рассмотреть и нажать на кнопку вовремя.

Я понимаю, как финансово затратна профессиональная фотосессия. Девушка не просто платит фотографу за работу. Она делает себе прическу, макияж, покупает вещи, аксессуары, или тратит время, чтобы подобрать подходящий наряд из своего гардероба. Потому что эти фото останутся на память. И человек, когда вкладывается в съемку, он ожидает отдачи.

И моя задача сделать так, чтобы все получилось. Я считаю, что очень важно иногда оказываться по другую сторону камеры. Раз в полгода я делаю свои снимки у других фотографов. Как интересно наблюдать за работой фотографа и ощущения на съемке совсем другие. Чтобы понять, как и я сама выгляжу со стороны, каким заметным может быть плохое настроение фотографа, как важна работа с моделью. Все это раскрывается. И конечно, длительное ожидание фотографий. С помощью такой смены ролей я лучше понимаю своих клиентов.

Я всегда стараюсь, чтобы человек приходил ко мне на съемку как на праздник и уходил с ощущением, что это один из самых лучших дней в его жизни.

- Найти своего фотографа сложно.

- Со своими многими клиентами я дружу. Мы знакомы уже много лет. Вначале была съемка, например, лавстори, потом свадьбы, потом беременности, потом я снимаю их детей.

Да, найти своего фотографа, с кем вы совпадете — это сложно. Это как найти своего врача иногда. Так приятно и волнительно быть свидетелем их жизни, снимать самые важные моменты. Но это все равно коммерческая съемка. С художественной постановочной фотографией, которую я придумываю у себя внутри, с теми работами, которые будут висеть в галерее или квартире все не так.

- А как?

- На коммерческой съемке люди будут прислушиваться к моим советам и указаниям. Но именно прислушиваться. Мы вместе создаем результат для них. Превращать их пожелания в искусство – моя работа. По сути, ради этого и приходят к профессиональным фотографам, чтобы другой человек, обладая знаниями, опытом и особым видением, запечатлел человека или семью. Фотограф может создать настоящую художественную картину, в которой клиент – главное действующее лицо. При этом сохраняя свой собственный взгляд.

Но художественная постановочная фотография — это только мое. И я уже не буду слушать, какая рабочая сторона у модели , как она хочет себя видеть на фотографии. Здесь я жесткая. Визажист сделает так, как скажу я. Если модели будет неудобно стоять, она потерпит. Ради результата, который я придумала у себя в голове, ради картинки, которая уже родилась. Так рождаются фотографии, которые потом можно повесить в интерьер или нанести на одежду, потому что в ней меньше персонализации. На мне сейчас футболка с моей фотографией. Но повторюсь, что моя цель - превращать каждую съемку в искусство.

- А что вам интереснее: коммерческая съемка или художественная?

- Я совру, если скажу, что деньги мне не важны. Конечно, коммерция — это, в том числе, признание тебя как профессионала. Другими словами: насколько твоя художественность ценится материально. Но я отдыхаю, когда занимаюсь исполнением своих художественных фантазий.

- Допустим, я хочу профессиональную фотосессию. Как выбрать фотографа из огромного предложения на этом рынке? Как понять, хороший ли фотограф?

Во-первых, стоит понять что именно вы хотите получить в результате. Нельзя пойти за съемкой новорожденного ребенка к репортажному фотографу и потом ожидать и требовать того, что вы видели на красивых картинках в интернете. Каждый фотограф хорош в одной или нескольких близких тематиках. Ну и конечно, само понятие, как красота весьма субъективно. Существует множество стилей съемки и обработки фотографий. Если вы выбираете фотографа на свадьбу, обязательно встречайтесь лично, разговаривайте. Не стесняйтесь задавать вопросы. Обязательно попросите показать не только выборочные самые удачные работы из портфолио, но и несколько свадеб целиком

- Как вы относитесь к фото в интерьерных студиях? Когда люди на одинаковом фоне, а иногда и в одинаковых нарядах, позируют перед камерой?

- Люди хотят сказки. Конечно, мечта фотографа снимать каждую съемку в небанальных условиях. Иногда сложно убедить людей в этом. Почему бы не создать сказку не в студии, а в осеннем лесу? На природе? У себя дома? Это будет более эмоционально, это будет только ваше. Не надо бояться неидеального интерьера Но в студии тоже можно создать уникальные фотографии. Главное – это вы и ваше настроение. Задача фотографа передать это художественно.

Больше работ фотографа вы можете посмотреть на страницах в социальных сетях "Вконтакте" и "Инстаграм".