Робототехника – это одно из самых перспективных направлений будущего: об этом говорят и ученые-футурологи, и карьерные консультанты. Вашему вниманию – 5 аргументов в пользу того, что изучать эту увлекательную науку можно и нужно уже с дошкольного возраста.

ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ И ДИСЦИПЛИНЫ

На перспективу

Ребенок, который сейчас получит базовые знания и навыки в научно-технической сфере, сможет комфортно себя чувствовать в новом мире и легко будет разбираться с новыми технологиями, а это – весьма перспективная сфера для будущей профессии.

Для общего развития

Робототехника – мультидисциплинарная наука, которая объединяет программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику. На занятиях ребенок сможет получить базовые знания в этих сферах, а также закрепит то, что проходит в школе, — и это будут именно практические навыки. Например, когда на занятии придется рассчитать радиус поворота робота, ребенок может сделать это путем перебора цифр в программе либо вспомнить формулу, которую учил на уроке, посчитать и проверить, поедет робот или нет.

Чтобы найти любимое занятие на долгое время

Робототехника, несомненно, больше привлекает мальчишек, но занятия могут посещать и девочки — никаких противопоказаний для этого нет, равно как и возрастных ограничений. Полный курс занятий рассчитан на 11-12 лет и предполагает поэтапное усвоение материала с нулевого уровня и возраста 5,5-6 лет до 16 уровня и возраста 17 лет. Если в дошкольном возрасте базовые знания даются на примерах из живой природы, истории, географии, то далее курсы постепенно усложняются, а значит, ребенку любого возраста будет на них интересно. Прошел курс – переходишь на следующий, от дошкольника к старшекласснику.

Чтобы научиться дисциплине и работе в команде

Каждое занятие по робототехнике учит дисциплине и ответственности, дает возможности для личностного роста, учит распределять обязанности и работать в команде, поскольку ребята трудятся в паре за одним набором и одним компьютером.

Чтобы уметь доводить начатое до конца

Все занятия начинаются с теории: например, когда дети знакомятся с датчиком ультразвука, им рассказывают, что это такое, обязательно приводя примеры ультразвука в живой природе и рассказывая, как его применяют. Затем идет сборка робота и его программирование. Как только будет написана программа, робота проверяют на жизнеспособность, чтобы узнать, выполняет он команды или нет. Один робот – одно занятие. На последнем занятии каждого курса дети защищают собственные проекты перед преподавателями, родителями и друзьями.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАУКА – УЖЕ В БАРНАУЛЕ

Как быть уверенным, что занятия увлекут ребенка? Только попробовать!

Возможность абсолютно бесплатно посетить пробное занятие по робототехнике дарит в Барнауле Центр науки и творчества "Уникум", филиалы которого удобно расположены в двух частях города – на улице Шумакова, 17а и на проспекте Комсомольском, 80в. Стоимость занятий по робототехнике – от 1100 рублей в месяц для детей от 6 лет. Приводите детей, принимайте участие в активной жизни Центра "Уникум" и радуйтесь успехам ребенка вместе с нами.

Записаться в группу по робототехнике в соответствии с возрастом ребенка можно, позвонив по телефону 39-08-33.

Администратор подберет группу и время, удобную для вас и поможет совместить эти занятия с другими кружками.

Центр науки и творчества "Уникум"

ул. Шумакова, 17а

пр. Комсомольский, 80в

тел.: 8 (3852) 39-08-33

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