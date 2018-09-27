Отличная новость для любителей крутых внедорожников, оригинальных фотографий и приятных подарков: автосалон Тойота Центр "АЕМ" – единственный официальный дилер марки Toyota в Алтайском крае — объявляет конкурс в Инстаграм. На кону – 5 отличных подарков за самые креативные фото. Шансы на победу очень велики!

Правила участия просты:

1. Подпишитесь на @toyotabarnaul и поставьте лайк на этот пост.

2. Приходите в наш автосалон по адресу: г. Барнаул, ул. Попова 165.

3. Сделайте фото в уютной лесной фотозоне на фоне легендарных внедорожников.

4. Разместите фото в своем профиле INSTAGRAM с хэштегом #toyota_week22.

5. Отметьте @toyotabarnaul на фото, чтобы мы нашли пост.

Подведение итогов конкурса — 15 октября 2018 г. Приходите с друзьями, детьми, родителями! Поехали!

Ждем вас по адресу: ул. Попова 165.

Пн-пт: 9.00-20.00

Сб-вс: 9.00-17.00.

Тойота Центр "АЕМ"

г.Барнаул, ул. Попова,165

Телефон: (3852) 23-23-23

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Справка. ТОЙОТА Центр "АЕМ" — единственный официальный дилер Тойота в Алтайском крае, уполномоченный на розничную продажу автомобилей, запасных частей и аксессуаров Тойота, осуществление гарантийного ремонта и технического обслуживания автомобилей Тойота на территории Российской Федерации. ТОЙОТА Центр "АЕМ" – это полный модельный ряд, широкий выбор цветов и комплектаций в наличии и под заказ, а также гарантия юридической чистоты.