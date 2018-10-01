Закончилось лето, начинается период дождей и слякоти, сезон простуд и обострения хронических заболеваний. Очень часто приходится забегать в аптеку и покупать различные препараты, что достаточно ощутимо для кошелька простого обывателя. Поэтому особенно приятно, когда можно купить необходимое лекарство с хорошей скидкой. Сеть аптек "Первая Помощь" заботится о своих покупателях и дарит в октябре скидку 15% на весь ассортимент*.

Совершите покупку в аптеке "Первая Помощь" на сумму от 250 руб. в период с 1 по 10 октября 2018г. и получите купон на скидку -15% на покупку с 11 по 20 октября 2018г.

*Скидка действует на весь ассортимент аптеки, кроме ЖНВЛС и детского питания (скидка на ЖНВЛС и детское питание 3% по купону). Скидка не действует на акционный товар. Скидка по дисконтным картам не суммируется.

Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек.

Справочная служба аптечной сети "Первая помощь" 8-800-350-2550 (звонок по Россия бесплатный).

Акция действует в сети аптек "Первая Помощь" по адресам:

г. Барнаул, ул. Г.Исакова, 215

г. Барнаул, ул. В.Кащеевой, 12

г. Барнаул, Павловский тракт, 78

г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 40

г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 58

г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11а

г. Барнаул, ул. А.Петрова, 213

г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 13

г. Барнаул, Павловский тракт, 223а

г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 29

г. Барнаул, ул. А.Петрова, 120

г. Барнаул, ул. Балтийская, 53

г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 22

г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 69

г. Барнаул, ул. Маяковского, 4б

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 4

г. Барнаул, ул. Юрина, 118

г. Барнаул, ул. Белинского, 12

г. Барнаул, ул. Малахова, 156

г. Барнаул, ул. Чудненко, 110

г. Барнаул, ул. Чайковского, 15

г. Барнаул, ул. Советской Армии, 36а

г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 4

г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 11

г. Славгород, ул. Ленина, 73

г. Славгород, ул. Ленина, 176

г. Славгород, ул.Урицкого, 122

г. Рубцовск, ул. Ленина, 58

г. Рубцовск, ул. Красная, 64

г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 422

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 88а

г. Рубцовск, ул. Северная, 13

г. Камень-на-Оби, ул. Гагарина, 111

г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 39

г. Камень-на-Оби, ул. К.Маркса, 119

г. Камень-на-Оби, ул. Ленинградская, 61

г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 37

г. Горняк, ул. Миронова, 107б

г. Горняк, ул. Миронова, 124

г. Алейск, ул. Пионерская, 134

г. Змеиногорск, ул. Пугачева, 5а

г. Белокуриха, ул. Советская, 14

ЗАТО Сибирский, ул. Строителей, 16

с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 3

с. Завьялово, ул. Советская, 133

с. Ключи, ул. Центральная, 32

с. Мамонтово, ул. Партизанская, 162

с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 10

пгт Тальменка, ул. Партизанская, 55с