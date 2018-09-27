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Тренажер для всей семьи: как правильно выбрать шведскую стенку

, ИА "Амител"
Выбираем домашний спортивный уголок для детей и взрослых
 

Каких только шведских стенок не предлагает нам современный рынок: есть варианты на любой вкус и кошелек. Но есть определенные требования, которым должен отвечать любой домашний спортивный уголок. Разбираемся, какой должна быть "правильная" шведская стенка, и какой марке стоит отдать предпочтение.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

  • Наличие сертификата соответствия. Шведская стенка просто обязана быть безопасной, поскольку на ней будут заниматься дети. Поэтому стоит поинтересоваться, где изготавливают оборудование и есть ли сертификат. Согласитесь, большая разница, сварена ли шведская стенка в гараже или изготовлена на заводе профессиональным сварщиком на профессиональном оборудовании. 

Компания "Красный Кит" в своем интернет-магазине предлагает шведские стенки российского завода игрового и спортивного оборудования "Романа". Эти спортивные комплексы изготавливаются на профессиональном оборудовании, имеют как российские сертификаты, так и сертификаты Евросоюза, что, несомненно, говорит о высоком качестве изделий. 

  • Эргономичность. Шведской стенкой должно быть удобно пользоваться. Например, у спортивных комплексов "Романа" для навески дополнительного оборудования — колец, трапеции, каната — предусмотрены специальные клипсы-держатели, а ступеньки покрыты нескользящим покрытием с массажным эффектом.
  • Надежность. Шведские стенки для детей должны иметь достаточный запас прочности. Шведские стенки "Романа" расcчитаны на вес 100 кг., а проходят испытание на 200 кг. Значит, на таких домашних комплексах может заниматься и взрослый.

ТО, ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ
Как же выбрать именно ту шведскую стенку, которая подходит именно вам и вашему ребенку? Для этого нужно ответить на несколько вопросов.

  • Какой вид крепления вам нужен?

Все шведские стенки в магазине "Красный Кит" выполнены в двух вариантах крепления — настенного и распорного. Настенное - это когда спортивный комплекс крепится к стене с помощью специального крепежа, соответственно, в стене нужно будет просверлить отверстие. Этот вид крепления при самостоятельной установке требует электрического инструмента и хотя бы простых навыков им пользоваться. Если ваша стена является декоративной или обшита гипсокартоном, то такой тип крепления может вам не подойти: крепить стенку надо к надежной стене – желательно, несущей. Распорный тип крепления - это когда шведская стенка устанавливается враспор между полом и потолком. Такой тип крепления не требует сверления стен, соответственно, инструмент уже не нужен, и вы можете установить такую стенку в любом месте комнаты. Если у вас в комнате натяжные потолки или вы не уверены, что потолок выдержит нагрузку от распора, то лучше рассмотреть шведские стенки, которые крепятся к стене.  

  • Нужен ли вам подвижный турник?

Многие шведские стенки в магазине "Красный Кит" оборудованы подвижным турником, чтобы регулировать высоту турника для малышей 2-4 лет и поднимать турник по мере роста ребенка.

  • Какую площадь вы готовы выделить под домашний спортивный уголок?

Какой бы ни была комната, где вы хотите установить современную шведскую стенку, в магазине "Красный Кит" вы найдете то, что нужно. Тем более, что шведские стенки "Романа" разработаны с учетом как современных просторных квартир, так и малогабаритных.

  • Нужно ли вам навесное оборудование, и какое именно?

Каждая шведская стенка, кроме подростковых моделей, оборудована специальными креплениями для навесного оборудования: колец, трапеции, каната, качелей, веревочной лестницы и т.д. У разных моделей в комплекте идет разное навесное оборудование, однако вы всегда можете докупить то, что вам нужно, если этого нет в комплекте выбранной вами стенки.

На подростковых моделях навесное оборудование не предусмотрено: к таким моделям идет взрослое дополнительное оборудование: откидные брусья, скамья и держатели для штанги.  

  • Что выбрать исходя из возраста ребенка?

Если ребенок ещё маленький, рекомендуем выбирать спортивный комплекс ярких цветов с большим количеством навесного оборудования. Если ваш ребенок уже подросток, то тогда следует выбрать модели серии "Тинейджер": эти комплексы не выглядят как детские и имеют возможность установки взрослого дополнительного оборудования. 

  • Для кого вы покупаете шведскую стенку — для девочки или для мальчика?

Шведские стенки "Романа" выполнены в различных цветовых вариантах: нежные цвета — для девочек и яркие — для мальчиков. А может, вы захотите выбрать цвет спортивного комплекса под дизайн комнаты? В интернет-магазине "Красный Кит" огромный выбор детских спортивных комплексов на любой вкус!

Эти простые советы помогут выбрать подходящую именно вам и вашему ребенку шведскую стенку. Если же выбор все-таки вызывает у вас затруднения, то позвоните нашим консультантам по телефону: 555-814. Они с удовольствием проконсультируют вас и помогут подобрать наиболее оптимальный вариант.

 

Компания "Красный Кит"
г. Барнаул, ул. Пионеров д. 1, 3 этаж, оф. 18
Телефон: +7(3852) 555-814; +7(3852) 603-880
E-mail: redkit22@mail.ru
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 10:45
- гость -

Амик скатился. что не статья, то реклама(( стыдно, товарищи!

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