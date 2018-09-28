Освоение нового языка можно сравнить с освоением навыка ходьбы: практически та же радость от первых фраз и первых успехов, что и от первых робких шагов. Счастье переполняет, когда непривычные звуки, наконец, встают на место, становясь не такими уж трудными, когда глагол to be ("быть" — прим. ред.) уже кажется чем-то само собой разумеющимся, а непривычная латиница становится вторым родным алфавитом. Думаете, английский без зазубривания правил и скуки невозможен? Сегодня это утверждение — не более чем устаревший стереотип: если правильно выбрать языковую школу, освоение нового языка будет приносить только приятные эмоции.

К НОВИЧКАМ – ОСОБЫЙ ПОДХОД

Уровень "Starter" ("начинающий" — прим. ред.), то есть для людей, никогда ранее не учивших английский язык, – это отдельная, особая категория обучающихся, работа с которыми подразумевает особую степень ответственности. Ещё бы: именно от педагога в полной мере зависит первое впечатление от изучения языка и, возможно, мотивация продолжать его на долгие годы вперед. На плечи учителя ложится очень серьезная задача – познакомить человека с миром совершенно новых звуков и буквосочетаний, новых концептов и грамматических правил, которые в русском языке полностью отсутствуют, а значит, их становится гораздо сложнее понять. И здесь важно не переступить ту грань, когда, выдавая слишком много информации, можно отпугнуть учащегося неподъемным количеством нового, непонятного и оттого, очевидно, страшного.

Второй важный момент, который нужно учитывать при работе с начинающими, — их желание заговорить как можно быстрее. Практически от всех новичков уровня "Starter" педагоги слышат один и тот же вопрос: "Через какое время я заговорю по-английски?" И ответ здесь такой: "Почти сразу — вопрос лишь в том, о чем вы сможете поговорить, и какой багаж знаний будет в вашем арсенале". Программа в грамотных языковых школах должна быть построена таким образом, чтобы с самых первых занятий ученик приобретал пусть и лимитированные, но достаточные для базовой коммуникации знания на темы: "О себе", "Семья", "Работа", "Отдых", "Коммуникация в общественных местах" и т.д., позволяющие простым, но аутентичным языком совершить самые простые, но необходимые действия: познакомиться с иностранцем, обменяться контактами, заказать еду в ресторане, купить билет на поезд или забронировать номер в отеле. Это не значит, что спустя два месяца после освоения алфавита ученик сможет поехать на научную конференцию и выступить с докладом по ядерной физике на английском, но даже этих двух месяцев будет вполне достаточно, чтобы почувствовать: я уже много знаю и могу уже многое сказать.

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ГРАММАТИКА

Скучное, монотонное выполнение заданий, бесконечное количество времен, которые русскому человеку понять не дано, артикли, залоги и куча прочих непонятных слов, которые наводят ужас на непосвященного человека – именно такие ассоциации вызывает у большинства слово "грамматика". На самом деле, все совсем не так. Да, изучение грамматики требует немного большей концентрации, чем занятия по типу "дискуссионных клубов", и ограничиться парой легких заданий не получится, но результат заслуживает потраченного времени: грамотная речь, приятная и понятная для восприятия носителям языка и тем, у кого английский – иностранный, к сожалению, без корректной грамматики невозможна. Неверное употребление времен, например, может полностью исказить смысл высказывания, не говоря уже о том, что отсутствие даже такой мелочи, как артикль, может иногда ввести в заблуждение и дезинформировать. Другое дело, что и такую рутинную вещь, как грамматика, можно и нужно сделать увлекательной.

STEP UP – НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Одним из немногих центров в Барнауле, которые выделяются грамотно продуманной и по-настоящему увлекательной программой, является Центр иностранных языков и карьеры Step Up. Особая гордость Центра — программа для новичков, которая в дозированной и крайне увлекательной форме знакомит учеников c миром английского и дает твердую базу для дальнейшего самостоятельного изучения. Занятия проходят в дружелюбной обстановке в классах, оборудованных современной техникой. На уроках дети и взрослые с удовольствием изучают английские слова, практикуют чтение, играют в образовательные игры, используя новейшие технологии. Существуют отдельные группы как для тех, кто еще не изучал английский, так и для тех, кому нужно его улучшить.

Педагоги Центра Step Up стараются максимально облегчить процесс изучения грамматики, используя коммуникативный подход и помогая ученикам самим выводить правила, вместо того чтобы пытаться вникнуть в уже написанное в учебнике. Такой подход существенно облегчает процесс понимания темы, а, главное, делает занятие интерактивным и интересным. Здесь не просто учат правила, пользуясь таблицами и схемами, которые можно найти на просторах Интернета: в первую очередь, здесь учат понимать, зачем нужен тот или иной грамматический феномен, что он даёт и как вписывается в картину мира англоговорящего человека. Выходит, к слову, крайне занимательно! Центр Step Up приглашает всех желающих на первое бесплатное пробное занятие, чтобы на личном примере убедиться: грамматика — это весело, полезно и совершенно не сложно.

Центр иностранных языков и карьеры STEP UP

г. Барнаул, ул. Гоголя, 36

Телефон: +7-983-556-2929

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