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Утепляемся: в БЛИС поступление колгот, домашней одежды и термобелья

, ИА "Амител"
Где приобрести стильные и красивые изделия, чтобы не замерзнуть этой зимой, рассказываем в нашем материале

Белье — это слово заворожит любую женщину. Нижнее белье — это то, что дает уверенность в себе, даже когда его не видно, ведь женщина покупает белье не для кого-то или особенного случая, а, чаще, для себя. Конечно, выглядеть красиво, элегантно и привлекательно стремится каждая женщина, а изысканные вещи способны подарить такое чувство, в частности, нижнее белье. В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис" знают толк в красоте. Здесь всегда рады предложить своим покупателям модные коллекции, широкий ассортимент от эконом до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Компания  работает на рынке Алтайского края уже более 18 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. Опытные продавцы помогут определиться с выбором и сделать образ неповторимым.

Удобные комплекты для дома, ночные сорочки, пижамы, созданные в нежных оттенках из натуральных мягких тканей, подарят комфорт в течение дня и ночи. 

Термобелье должно сидеть на фигуре достаточно плотно, но не сдавливать, не тереть и не сковывать движения. Хорошее прилегание к телу, максимальный контакт с кожей гарантируют быстрый отвод пота. Изделия от бренда Comazo — легкие, тонкие, эластичные, а также приятные к телу.

Подбирать колготки нужно такие, которые совпадают или гармонируют с осенней обувью или верхней одеждой по цвету. Вы сможете создать красивые и элегантные образы. В ассортименте магазинов "Блис" теплые колготки от 50 до 600 Den, а также с содержанием хлопка и шерсти, стильные фэшн-колготки (мировые бренды). Представлен также детский ассортимент колгот.

"В магазинах сети представлены коллекции итальянского, российского, латвийского, корейского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих", — рассказали в "Блис".

Еще одной веской причиной прийти в магазины "Блис" уже сейчас — это акция, которая проходит в сентябре - до 30.09. 2018 года компания дарит скидку 8% по купону. Просто покажите это фото продавцу или распечатайте его. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.

Чтобы узнавать первыми о новых поступлениях, а также скидках и акциях подписывайтесь на социальные сети компании

"Блис"
Барнаул,
ул. Гоголя, 55
ул. Белинского, 12, 2 этаж
ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж
Телефон: +7 (3852) 63-85-14 
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 08:57
Гога

на гоголя мерзкие продавщицы ,даже не реагируют когда заходишь туда

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27.09.2018 09:42
- гость -

Так это отличные продавцы, а то проходишь мимо из за мысли что сейчас на тебя накинутся

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27.09.2018 13:25
Света

А мне нравятся продавцы, все всегда расскажут и покажут в колготках. Здороваются

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