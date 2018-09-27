Осень – самое время, чтобы разобрать гардероб. Пора спрятать летние вещи и достать осенне-зимние: куртки и плащи, пальто и шубы, обувь и аксессуары. Если верхняя одежда имеет классический или спортивный крой, она может послужить еще сезон, достаточно приобрести пару актуальных головных уборов, мегатрендовые ботильоны или сапоги, и ты снова на волне модных тенденций.

Если говорить о верхней одежде сезона осень-зима 2018, смело надевай старую любимую косуху, которая по-прежнему актуальна в этом году.

Украсит и согреет шубка из искусственного меха самых причудливых цветов и оттенков. Джинсовые куртки очень хорошо подойдут для повседневных комфортных образов.

Для бизнес-леди подойдут элегантные приталенные пальто и тренчи.

И конечно, трудно представить себе более теплую и практичную осенне-зимнюю одежду, чем пуховик. К этим двум немаловажным функциям можно прибавить и стильность, так как модельеры каждый год придумывают новые преобразования для этого вида одежды. Оригинальные фасоны образца 2018 2019 могут удивить даже самую избалованную модницу.

Материалы, используемые для создания пуховиков порой напоминают космические. Жатка, имеющая замысловатые узоры или выпуклые геометрические фигуры на поверхности – все это есть в новом сезоне.

Парка, по-прежнему, модный тренд для молодежи и для тех, кто хочет выглядеть современно. Традиционная модель этой верхней одежды не изменилась в коллекциях сезона 2018 2019 и была представлена дизайнерами практически в своем первозданном виде.

Следующий тренд верхней одежды — стеганные куртки. Именитые дома мод в новом сезоне предлагают оригинальное виденье этой привычной для многих верхней одежды. Традиционный орнамент стеганного полотна смотрится совершенно по-особенному благодаря изящному крою.

Элегантный и женственный образ легко создать и за счет деталей. В новом сезоне ими стали: меховая отделка капюшона и воротника, а также оригинальный пояс.

Что касается модных тенденций головных уборов, то осень-зима 2018-2019 предлагает такие фасоны как: шапки-бини, береты и тюрбаны, шляпы-федоры, кепки, шляпки и шапки из меха. Общий тренд на все головные уборы осень-зима 2018 2019 – это эклетика. Сочетание двух контрастных стилей в пределах одного изделия. Например: спорт и гламур.

Ещё один мегамодный тренд — вязаные тюрбаны. Fashion-блоги запестрели тюрбанами, связанными собственноручно. Если ты не только модница, но и рукодельница, то можешь связать тюрбан, как на показах.

Наступивший холодный сезон не поражает цветовым многообразием. Явные цветовые тренды – черный, серый, коричневый. К тому же в моде этника — народные узоры. В моде неожиданные украшения на спортивных шапках – крупные логотипы, эмблемы и даже ремешки.

Что же касается обуви, то осень-зима 2018-2019 не обойдется без всеми любимых ботфорт. Сегодня ботфорты совсем не вульгарные и мало сексуальные, они, скорее, даже практичные.

К скошенным каблукам мы уже привыкли за весну 2018, когда стиль вестерн только набирал обороты. Ковбойские сапоги, казаки, челси остаются с нами зимовать, по крайней мере, формой каблука.

Ботильоны — сами по себе выглядят прекрасно, а в этом году — это супертренд и градус стиля просто зашкаливает. А еще ретро платформа снова актуальна. Вот этот тренд нашей осени очень подходит. В таких ботильонах никакая слякоть не страшна. Правда, дело не только в этом, ботинки действительно выглядят роскошно и очень стильно. К тому же, модная платформа делает нас выше и стройнее.

А еще очень модным стал декор: в виде пряжек, камней, пайеток и вышивки. Продолжаем сиять и слепить окружающих блеском своей обуви, если, конечно, осенняя грязь позволит. Дизайнеры так увлеклись украшательством, что никак не могут остановиться.

Так что осень — это время не для хандры, а для обновления. А сиять и быть в тренде тебе поможет Fashion галерея торгового центра "Пионер". Здесь найдутся самые модные новинки, чтобы в этом сезоне сверкать на все 100%. INCITI, SELA, H&M, Fashion Look, Estrella, Zolla, Morris Shop, Golden Bant, Натали, Familia, Kari, Монро, Evro Shoes, SPORTHAUS уже представили свои новые коллекции.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул,

Ленина проспект, 102в

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