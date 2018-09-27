Бюджет Алтайского края не внесут на рассмотрение в парламент в положенный по закону срок — до 5 октября. Как сообщил на сессии 27 сентября глава бюджетного комитета АКЗС Владимир Устинов, дело в федеральном бюджете.
По закону Алтайского края, бюджет нужно вносить в АКЗС до 5 октября. Но в 2018 году сроки будут сдвинуты — до 1 ноября.
Дело в том, что вовремя не успевают сверстать бюджет федеральный. А казна Алтайского края почти в половину формируется именно из средств, выделенных Москвой.
Владимир Устинов заверил, что времени на принятие бюджета, несмотря на сдвинутые сроки, достаточно. Всё рассмотрим в установленные сроки, подчеркнул он.
Так что теперь первое чтение пройдет только в ноября, а второе в декабре. То есть примут главный финансовый документ только в конце года.
Комментарии
У нас задержка:...
и не только с бюджетом - прожиточного уровня на 1-й квартал 2018 года нету до сих пор ))