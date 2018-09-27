Бюджет Алтайского края не внесут на рассмотрение в парламент в положенный по закону срок — до 5 октября. Как сообщил на сессии 27 сентября глава бюджетного комитета АКЗС Владимир Устинов, дело в федеральном бюджете.

По закону Алтайского края, бюджет нужно вносить в АКЗС до 5 октября. Но в 2018 году сроки будут сдвинуты — до 1 ноября.

Дело в том, что вовремя не успевают сверстать бюджет федеральный. А казна Алтайского края почти в половину формируется именно из средств, выделенных Москвой.

Владимир Устинов заверил, что времени на принятие бюджета, несмотря на сдвинутые сроки, достаточно. Всё рассмотрим в установленные сроки, подчеркнул он.

Так что теперь первое чтение пройдет только в ноября, а второе в декабре. То есть примут главный финансовый документ только в конце года.