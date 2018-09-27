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Большинство дорог Горно-Алтайской агломерации могут привести к нормативному состоянию к 2024 году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) в Москве состоялось предварительное рассмотрение программы комплексного развития объединенной дорожной сети Республики Алтай, а также входящей в ее состав Горно-Алтайской агломерации на 2019-2024 годы.

В состав делегации от Республики Алтай вошли заместитель министра регионального развития Виктор Емельянов и заместитель начальника Горно-Алтайавтодора Валерий Хмелев.



"По состоянию на 1 января 2018 года общая протяженность дорог в Республике Алтай составляет 6 163,4 км, большая часть дорог, а именно, 4 428,0 км, не отвечают нормативным требованиям. В рамках региональной программы планируется проведение мероприятий по увеличению доли дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к 2024 году до 51,7%, доли протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию к 2024 году до 85%. Снижению доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки к 2024 году до 11,9%, а также снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации к 2024 году до 20%", — отметил Виктор Емельянов.



В ходе совместного обсуждения региональной программы специалисты Росавтодора дали разъяснения в части дополнений в региональную программу. После внесения необходимых дополнений запланировано повторное рассмотрение региональной программы.