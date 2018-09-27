Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 245 квадратных метров продают в центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на восьмом этаже высотного кирпичного дома на улице Молодежной.
"Квартира с потрясающими видами на три стороны света, очень светлая, солнечная, теплая с большими окнами. Три просторные лоджии. Планировка узаконена. Толщина наружных стен в три кирпича с утеплением по вентилируемым фасадам", -отмечает автор объявления.
В квартире имеется две ванные комнаты с санузлами, один гостевой санузел, сауна с душевой, хозяйственная комната. Высота потолков составляет 3,1 метра.
"В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны безопасные для детей и пожилых людей. Очень красивое место, много зелени. Активно развита инфраструктура. В доме охрана, консьерж, видеонаблюдение по всему периметру, закрытая территория двора. Чистые подъезды и лифты. Отличные соседи", — добавляет продавец.
Комментарии
трэш. Почему они не убирают перед продажей свои "интерьеры"?
Почему если дорого всегда пишут про отличных соседей, соседи вкурсе что они вошли в стоимость?
Соседи крепостные?
Кот прилагается? бяру.. заверните
Видимо там целый штат обслуживающий)
Найти 23 друга, взять 23 ипотеки по 1млн рублей на 20лет, скинуться и можно купить)
Все реально, главное начни!
27.09.2018 08:39
- гость -
Получится коммуналка .... по 10 кв.м. на друга.
Кто такую недвижимость сейчас покупает? Спрос падает, денег у людей нет. Надо быть полным идиотом, чтобы в Барнауле вкладывать такие деньги в эту недвижИмость. Гораздо логичней 23 млн. потратить на квартиру в нормальном городе.
27.09.2018 08:48
- гость - Гораздо логичней 23 млн. потратить на квартиру в нормальном городе.
И нормальной стране.
За 23 можно в центре Москвы Питера взять)
Я горд за Барнаул мы держись планку))
В столице мира так должно быть
Три лоджии, три сан узла, три стороны света, три кирпича толщина стены. Почему сауна одна???
Поэтому и скидка 10млн из за одной сауны, поэтому и продают, ищут с тремя.
Квартира то угловая, наверное холодно
Батарея на лоджии так можно?
"Жилье расположено ... на улице Молодежной.
"Квартира с потрясающими видами на три стороны света..."
Гыгыгыгыгы. Блин, как не удобно писать из-под стола ))))))))))))
27.09.2018 08:48
- гость -
А если у меня ЗДЕСЬ стабильный, процветающий бизнес, то почему бы и не прикупить квартирку или дом
"В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны,
а также городской морг.