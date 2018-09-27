Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 245 квадратных метров продают в центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на восьмом этаже высотного кирпичного дома на улице Молодежной.

"Квартира с потрясающими видами на три стороны света, очень светлая, солнечная, теплая с большими окнами. Три просторные лоджии. Планировка узаконена. Толщина наружных стен в три кирпича с утеплением по вентилируемым фасадам", -отмечает автор объявления.

В квартире имеется две ванные комнаты с санузлами, один гостевой санузел, сауна с душевой, хозяйственная комната. Высота потолков составляет 3,1 метра.

"В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны безопасные для детей и пожилых людей. Очень красивое место, много зелени. Активно развита инфраструктура. В доме охрана, консьерж, видеонаблюдение по всему периметру, закрытая территория двора. Чистые подъезды и лифты. Отличные соседи", — добавляет продавец.