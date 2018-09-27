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Квартиру с сауной и толстыми стенами продают в Барнауле за 23 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 245 квадратных метров находится в кирпичной высотке на улице Молодежной

Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 245 квадратных метров продают в центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на восьмом этаже высотного кирпичного дома на улице Молодежной.

"Квартира с потрясающими видами на три стороны света, очень светлая, солнечная, теплая с большими окнами. Три просторные лоджии. Планировка узаконена. Толщина наружных стен в три кирпича с утеплением по вентилируемым фасадам", -отмечает автор объявления.

В квартире имеется две ванные комнаты с санузлами, один гостевой санузел, сауна с душевой, хозяйственная комната. Высота потолков составляет 3,1 метра.

"В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны безопасные для детей и пожилых людей. Очень красивое место, много зелени. Активно развита инфраструктура. В доме охрана, консьерж, видеонаблюдение по всему периметру, закрытая территория двора. Чистые подъезды и лифты. Отличные соседи", — добавляет продавец.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.09.2018 08:03
- гость -

трэш. Почему они не убирают перед продажей свои "интерьеры"?

0  0
27.09.2018 08:18
- гость -

Почему если дорого всегда пишут про отличных соседей, соседи вкурсе что они вошли в стоимость?

0  0
27.09.2018 08:33
- гость -

Соседи крепостные?

0  0
27.09.2018 08:35
- гость -

Кот прилагается? бяру.. заверните

0  0
27.09.2018 08:35
- гость -

Видимо там целый штат обслуживающий)

0  0
27.09.2018 08:39
- гость -

Найти 23 друга, взять 23 ипотеки по 1млн рублей на 20лет, скинуться и можно купить)

0  0
27.09.2018 08:43
- гость -

Все реально, главное начни!

0  0
27.09.2018 08:44
- гость -

27.09.2018 08:39
- гость -

Получится коммуналка .... по 10 кв.м. на друга.

0  0
27.09.2018 08:48
- гость -

Кто такую недвижимость сейчас покупает? Спрос падает, денег у людей нет. Надо быть полным идиотом, чтобы в Барнауле вкладывать такие деньги в эту недвижИмость. Гораздо логичней 23 млн. потратить на квартиру в нормальном городе.

0  0
27.09.2018 09:11
Гость

27.09.2018 08:48
- гость - Гораздо логичней 23 млн. потратить на квартиру в нормальном городе.

И нормальной стране.

0  0
27.09.2018 09:31
- гость -

За 23 можно в центре Москвы Питера взять)

0  0
27.09.2018 09:32
- гость -

Я горд за Барнаул мы держись планку))

0  0
27.09.2018 09:32
- гость -

В столице мира так должно быть

0  0
27.09.2018 10:09
- гость -

Три лоджии, три сан узла, три стороны света, три кирпича толщина стены. Почему сауна одна???

0  0
27.09.2018 10:16
- гость -

Поэтому и скидка 10млн из за одной сауны, поэтому и продают, ищут с тремя.

0  0
27.09.2018 10:23
- гость -

Квартира то угловая, наверное холодно

0  0
27.09.2018 10:24
- гость -

Батарея на лоджии так можно?

0  0
27.09.2018 10:28
Абориген

"Жилье расположено ... на улице Молодежной.
"Квартира с потрясающими видами на три стороны света..."

Гыгыгыгыгы. Блин, как не удобно писать из-под стола ))))))))))))

0  0
27.09.2018 12:12
- гость -

27.09.2018 08:48
- гость -
А если у меня ЗДЕСЬ стабильный, процветающий бизнес, то почему бы и не прикупить квартирку или дом

0  0
27.09.2018 15:25
- гость -

"В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны,
а также городской морг.

0  0
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