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Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Андрей Тарасенко от этой должности освобожден, пишет ТАСС.
Уточянется, что пресс-служба Кремля опубликовала документ в среду, 26 сентября.
"В связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Тарасенко А.В... постановляю: Принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Тарасенко А.В. по собственному желанию. Назначить Кожемяко Олега Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края", — цитирует агентство текст документа.
Отмечается, что ранее Кожемяко был губернатором Сахалинской области.
Президентский указ вступает в силу со дня подписания.
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