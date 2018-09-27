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Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду

, ИА "Амител"
Признаки пирамиды обнаружили в работе группы российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери"

Фото: провэд.рф

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Об этом пишет "Российская газета".

Согласно информации на сайте "Кэшбери", холдинг занимается торговлей криптовалютами, взаимным кредитованием, торгами по банкротству, торговлей на рынке Forex и Wellness-индустрией. В частности, клиентам предлагается кредитовать малый и средний бизнес с гарантированной доходностью до 265 процентов годовых и инвестировать в криптовалюту с доходностью до 550 процентов. Обычно обещание сверхвысокой и при этом гарантированной доходности является признаком классической финансовой пирамиды. Руководителем "Кэшбери" является Артур Варданян.

"Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, — сказал Валерий Лях. — Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет".

"По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек, — отметил Лях. — Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране".

В 2016 году в УК РФ появилась специальная статья для организаторов финансовых пирамид, по которой максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 6 лет. Закон понимает под финансовой пирамидой организации, которые выплачивают доход за счет привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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