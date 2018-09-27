Фото: vladtime.ru

Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства, подведомственная городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, подала иск к ОАО "Метрострой" на сумму в 1 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в среду в комитете, причиной подачи иска стало качество выполненных работ на новых станциях метро "Беговая" и "Новокрестовская".

"У заказчика имеются претензии к качеству и срокам производства работ в рамках контракта на участок Невско-Василеостровской линии, что отражено в исковом заявлении", — сказал собеседник агентства.

Информация о подаче искового требования на 1 млрд рублей в среду появилась на сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленинградской области. К производству требование пока не принято.

Станции метро "Новокрестовская" и "Беговая", которые строились к чемпионату мира по футболу, были открыты в Санкт-Петербурге в конце мая, накануне 315-летия города. Станции являются продолжением Невско-Василеостровской линии петербургской подземки от станции "Приморская".

Строительство осложнялось необходимостью прокладывать тоннель протяженностью более 5 км под Финским заливом. Стоимость строительства с учетом федерального финансирования составила 36,8 млрд рублей.