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Арбитражный суд Татарстана 26 сентября признал банкротом компанию "ВИМ-Авиа". В отношении нее введена процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца — до 26 января 2019 года, пишет "Коммерсант", ссылаясь на ТАСС.

Как подчеркнула в ходе заседания временный управляющий авиакомпании Мария Булатова, в деятельности авиакомпании выявлены признаки преднамеренного банкротства. Ранее она сообщала, что, по итогам процедуры наблюдения, финансовое оздоровление компании невозможно.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" объявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами, которые оценивались в 10 млрд руб. До этого произошла серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов.

В декабре прошлого гола Басманный суд столицы заочно арестовал совладельца компании Рашида Мурсекаева, бывшего финансового директора Алевтину Калашникову и еще нескольких топ-менеджеров. Было возбуждено несколько уголовных дел, в числе которых дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа".