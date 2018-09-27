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Президент России Владимир Путин на встрече с Олегом Кожемяко не согласился с его оценкой ситуации с выборами в Приморье. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе беседы губернатор Сахалинской области Кожемяко сообщил Путину, что родился и вырос в Приморском крае, работал там, а также представлял регион в Совете Федерации. Ситуацию с прошедшими в регионе выборами, результаты которых местный избирком признал недействительными, он назвал "не очень хорошей".

"Почему нехорошая? Нормальная ситуация", — не согласился с ним Путин.

Кожемяко ответил, что, несмотря на то, что он является действующим губернатором Сахалина, все же просит у президента разрешение принять участие в выборах главы Приморского края.

Путин поддержал решение и сообщил, что назначит его исполняющим обязанности губернатора Приморья, и будет искать ему замену во главе Сахалина.

На минувшей неделе избирком Приморского края по рекомендации Центральной избирательной комиссии признал недействительными результаты прошедших выборов главы региона.

По ходу подведения итогов второго тура кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") получил 49,55% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

Тарасенко назвал правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке.

Дата новых выборов в регионе пока не назначена, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.