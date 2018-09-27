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Сбербанк с сегодняшнего дня запустил своего мобильного оператора под брендом "Сбермобайл". Об этом пишет Life, ссылаясь на первого зампреда банка Льва Хасиса.

"После значительного периода тестирования мы сегодня запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный", — сказал Хасис.

Отмечается, что оператор будет работать в сети Tele2, а также будет использовать свою технологию бесшовной среды общения. Вместе с тем в Сбербанке заявили, что надеются на сотрудничество с другими операторами.

"Сбербанк получает возможность объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами", — сказал гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Уже сегодня "Сбермобайл" доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. До конца года к ним прибавят ещё 13 регионов из центральной части России.