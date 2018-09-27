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"Мослифт" посоветовал мужчинам не пропускать женщин первыми в лифт

, ИА "Амител"
Также в компании рассказали, как правильно выходить из лифта и пользоваться им с детьми

Фото: businessinsider.com

Правил по использованию лифта с точки зрения приоритетности входа или выхода мужчины или женщины нет, существуют только нормы этикета, которым рекомендуют следовать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на крупнейшую сервисную лифтовую компанию Москвы "Мослифт".

Отмечается, что первым в лифт должен заходить мужчина, а правило "везде надо пропускать вперед женщину" здесь не работает. В "Мослифте" отметили, что лифт является очень опасным, а мужчина "как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить".

Также в сообщении говорится, что первым из лифта выходит тот, кто стоит ближе к двери, независимо от пола. Данное правило существует для того, чтобы не было столпотворения. Иногда бывает так, что стоящий у двери человек не выходит на этаже, на котором остановился лифт, однако по правилам этикета он должен выпустить выходящего, а затем вернуться на место.

Также в пресс-службе компании отметили правила по использованию лифта взрослыми с детьми.

"При поездке детей в колясках возьмите ребенка на руки, войдите в кабину, затем ввезите коляску. При выходе из лифта вначале вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. При поездке взрослых с детьми первыми в кабину должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети, а затем взрослые", — рассказали в "Мослифте".

Также в компании подчеркнули, что правила пользования лифтом должны находиться в каждой кабинке. Обязательной к размещению является информация о поездке детей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 08:33
- гость -

по бизнес этикету: кто справа, тот и входит первым.

0  0
27.09.2018 08:37
- гость -

лифт является очень опасным, а мужчина (как менее ценный)....

0  0
27.09.2018 08:50
- гость -

ну, если что, да и фиг с ним.

0  0
27.09.2018 09:24
- гость -

Я вперед? Не, давай ка лучше ты вперед.

0  0
27.09.2018 09:38
- гость -

Почему к мужчинам даже в таком простом вопросе потребительское отношение, как к расходному материалу, и он опять должен, даже поднимаясь просто к себе в квартиру он должен мимо проходящим женщинам, ну что за бред, кто ближе раньше пришёл тот первым и заходит.

0  0
27.09.2018 10:16
- гость -

27.09.2018 09:38
- гость -
Почему к мужчинам даже в таком простом вопросе потребительское отношение, как к расходному материалу, и он опять должен, даже поднимаясь просто к себе в квартиру он должен мимо проходящим женщинам, ну что за бред, кто ближе раньше пришёл тот первым и заходит.

Почему? Вы спрашиваете почему на всей планете такой тренд?
Если вы не видити бревна в своем глазу (я про дурость и воровство в РФ) тогда посмотрите на США.
Трамп когда болотироваля: "Я, да Я". Понаобещал с три короба, а как сел в кресло так сразу:"Аблин даблит. Да ты понимаешь ..." (забыл)
До этого был (всю дорогу Хилари слушал), а этот дурень поперечный еще хлеще.
Да, женский мир это жестокий мир, но это и порядок.

0  0
27.09.2018 10:29
- гость -

27.09.2018 09:38
- гость -

+++++
мы живем для женщин и детей)

0  0
27.09.2018 14:20
- гость -

10.29
Только при хорошем мужчине женщина королева, хорошо что вы заметили это.

0  0
27.09.2018 18:32
- гость -

Только при хорошей жене муж король

0  0
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