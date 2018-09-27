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Правил по использованию лифта с точки зрения приоритетности входа или выхода мужчины или женщины нет, существуют только нормы этикета, которым рекомендуют следовать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на крупнейшую сервисную лифтовую компанию Москвы "Мослифт".

Отмечается, что первым в лифт должен заходить мужчина, а правило "везде надо пропускать вперед женщину" здесь не работает. В "Мослифте" отметили, что лифт является очень опасным, а мужчина "как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить".

Также в сообщении говорится, что первым из лифта выходит тот, кто стоит ближе к двери, независимо от пола. Данное правило существует для того, чтобы не было столпотворения. Иногда бывает так, что стоящий у двери человек не выходит на этаже, на котором остановился лифт, однако по правилам этикета он должен выпустить выходящего, а затем вернуться на место.

Также в пресс-службе компании отметили правила по использованию лифта взрослыми с детьми.

"При поездке детей в колясках возьмите ребенка на руки, войдите в кабину, затем ввезите коляску. При выходе из лифта вначале вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. При поездке взрослых с детьми первыми в кабину должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети, а затем взрослые", — рассказали в "Мослифте".

Также в компании подчеркнули, что правила пользования лифтом должны находиться в каждой кабинке. Обязательной к размещению является информация о поездке детей.