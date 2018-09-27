Фото: dmvcertifiedtrafficschoollist.com
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром в четверг, 27 сентября. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Так, наиболее загруженными оказались улица Попова на участке от улицы Энтузиастов до Павловского тракта, проспект Ленина в районе пересечения с улицами Северо-Западной и Матросова, а также Павловский тракт в районе перекрестков с улицами Просторной, Попова и после кольцевого пересечения. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на участках улиц Малахова, Георгиева, Власихинской, Советской Армии и Воровского, проспекте Красноармейском, а также в районе площади Победы.
Добавим, что на перекрестке улица Антона Петрова — Попова присутствует отметка "Перекрытие движения".
Комментарии
Учитывая мою природную воспитанность скажу прямо: только человек со скудными умственными способностями мог так бездарно организовать движение на участке от ашана до ленточного бора. Без разметки "средний" ряд двигался динамично даже с учетом что правого ряда там нет по определению, а из "среднего" ряда перестраивались в левый. Пробка была максимум на три балла. Аварий не было. кроме как на самом кольце
После того как нанесли разметку пробка стала 7 баллов. То что это делали вредители и делали именно специально, лично у меня сомнений нет.