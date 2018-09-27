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Золотой Алтай: путешествие читателя Amic.ru в фотографиях

, ИА "Амител"
Галина Столкова поделилась своими впечатлениями о Горном Алтае

Читатели информационного портала Amic.ru после публикации фотографий нашего внештатного корреспондента Андрея Луковского активно откликнулись на призыв делиться своими впечатлениями о своих путешествиях по Алтаю. 

На адрес нашей электронной почты konkurs@amitel.ru и в WhatsApp на номер +7 923 649 96 41 буквально посыпались фото и описания тех мест, где удалось побывать вам, уважаемые читатели, этим летом.

Как мы и обещали, самые интересные фотоработы появятся на Amic.ru

Ну, а сегодня, к тому же, есть и хороший повод: 27 сентября отмечается Всемирный день туризма.

 И по этому случаю мы вместе с нашей читательницей Галиной Столковой отправляемся на перевал Каратюрек, где наша читательница побывала в августе этого года. В переводе с алтайского языка "кара" — черный, "тюрек" — сердце. Перевал находится находится на территории природного парка "Белуха" на водоразделе рек Аккем и Кучерла — это Катунский хребет — на высоте 3060 метров. Это один из самых популярных туристических маршрутов Горного Алтая. Ведь добравшись до самой высокой точки тропы можно увидеть великолепные пейзажи, отсюда открывается чудесный вид на долину реки Аккем и Аккемское озеро, ущелье Ярлу и вершину красавицы Белухи.

К слову, Алтайтурцентр решил присоединиться к нашему небольшому редакционному проекту "Золотой Алтай глазами читателей Amic.ru" и учредить свой приз за самые интересные работы — роскошную книгу "Живая природа Алтая".

Продолжение следует...

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Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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Комментарии

27.09.2018 10:30
Алла Б.

Какой же красивый Алтай! Спасибо Галине Столковой за прекрасные снимки, сразу захотелось попасть в Каратюрек.

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27.09.2018 15:31
- гость -

Не "в" а "на". Однако боюсь, сложновато будет Холодно, да и снег наверху лежит точно, а уж будет ли валить сверху, то только на небесах ведомо. А кто оплачивает поездку? Так сказать, за чей счёт этот банкет?

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