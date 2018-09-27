Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием легкового автомобиля, который съехал с дороги и едва не протаранил крыльцо магазина, произошло утром в четверг, 27 сентября, в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Автор заметки отмечает, что ДТП случилось в районе пересечения улиц Георгия Исакова и малой Малахова.

"Почти въехал в магазин, погнул знак пешеходного перехода. Сотрудники полиции на месте", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.