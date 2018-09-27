Праздник был организован в честь презентации двух новых моделей Hyundai — нового внедорожника Santa Fe и обновленный кроссовера Tucson.

Премьера новинок прошла в новом для города формате автомобильного многоборья — "Спартакиады автомобилистов". Несмотря на осеннюю погоду, на площадке у ТРЦ "Арена" было по-настоящему жарко: автомобилисты азартно сражались за ценные призы от Автоцентра АНТ.

Гостей мероприятия ждали множество состязаний в автомобильной тематике. Все желающие автолюбители смогли проявить себя в качестве пилота и поучаствовать в заездах по фигурному вождению на специально подготовленной трассе.

"Спартакиада автомобилистов" объединила не только приверженцев марки Hyundai, но и просто автолюбителей, спортсменов и представителей автомобильных организаций и клубов.Гости, показавшие высокие результаты в конкурсах получили призы и подарки.

Победители "Спартакиады" получили от Автоцентра АНТ ценные призы: холодильник, стиральную машину и телевизор.

Для демонстрации внедорожных возможностей кроссоверов Hyundai Автоцентр АНТ подготовил специальную экстремальную трассу с качелями, крутыми подъемами и горками. Эту трассу с легкостью проходили три кроссовера Hyundai: популярный бестселлер Creta, стильный обновленный Tucson и шикарный новый Santa Fe

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai благодарит за участие всех гостей "Спартакиады автомобилистов" и напоминает, что все главные новинки этой осени доступны для тест-драйва. Кроме того, до 30 октября 2018 года действуют специальные предложения на весь модельный ряд Hyundai.