Фото: trip-gear.ru

Лоукостер "Победа" опроверг информацию о взимании платы за ручную клад в самолетах компании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Победы".

Компания считает странными и необоснованными заявления члена Совфеда от Астраханской области Александра Башкина. "Победа" полагает, что необоснованные обвинения возникли из-за того, что сенатор не понимает разницу между "ручной кладью" и "регистрируемым багажом", а также не знает основы бизнес-модели лоукост-перевозчиков.

Гендиректор компании Андрей Калмыков напомнил, что заплатить за провоз ручной клади невозможно, поскольку место в салоне самолета предназначено для бесплатной ручной клади пассажиров каждого рейса. Также он назвал странным удивление Башкина закрытию туалетных комнат перед посадкой самолета и использованию двух трапов для быстрой высадки клиентов.

Отмечается, что Совфед собирается попросить прокуратуру, Минтранс и Росимущество дать правовую оценку деятельности авиакомпании "Победа" с точки зрения тарифов за провоз ручной клади в самолете. Данное предложение члена комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина поддержали его коллеги и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На пленарном заседании палаты Башкин отмечал, что, несмотря на решения суда, лоукостер продолжает взимать плату с пассажиров за провоз ручной клади в салоне и даже увеличил тарифы.