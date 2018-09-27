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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин может занять пост председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники и собеседника в финансово-экономическом блоке кабмина.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайший месяц покинет пост главы ЦСР.
"В ближайший месяц уйду и дам другому дорогу на этой позиции", — цитирует его слова агентство.
ТАСС напоминает, что в начале сентября источник в МЭР сообщал, что ЦСР будет выполнять функции экспертной и аналитической поддержки проектов Минэкономразвития. Также появилась информация, что все учредители центра дали согласие на вхождение в состав учредителей ЦСР РФ в лице Минэкономразвития, а Максима Орешкина — в состав совета фонда.
Учредителями ЦСР являются государственные Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Аналитический центр при правительстве (правопреемник Рабочего центра экономических реформ) и негосударственный некоммерческий Институт экономического анализа.
Ранее Кудрин рассказал, что организация станет больше работать с заказами и поручениями правительства.
Комментарии
все учредители центра дали согласие на вхождение в состав учредителей ЦСР РФ в лице Минэкономразвития, а Максима Орешкина — в состав совета фонда.
И что экономика взлетит, рабочие места обеспечат Мрот хотя бы тот на который наши депутаты жить отказались-40 тыс руб, пенсионный возраст вернется в прежние границы, рождаемость обеспечит прибыль населения???
Или это так, множатся должности для себя любимых?