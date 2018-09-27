Технологическому колледжу АлтГТУ будет присвоено имя академика Василия Петрова: соответствующее решение было принято Ученым советом Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

Имя первого русского физика-экспериментатора, основоположника отечественной электротехники Петрова Василия Владимировича (1761-1834 гг.) технологический колледж будет носить с 1 ноября. По этому случаю в АлтГТУ пройдут специальные мероприятия.

С 1788 по 1791 годы Петров работал на Алтае, преподавал физику, математику, латинский язык, русскую грамматику в Колывано-Воскресенском горном училище. Это было первое в Сибири среднее техническое заведение, готовившее специалистов в области горнозаводского дела. Ряд учеников Петрова стали известными изобретателями и механиками не только в Сибири, но и за её пределами.

На Алтае Василий Петров положил начало своему труду "Известия о Гольвани-Вольтовских опытах" и сделал самые известные научные открытия. Книга была первым сочинением на русском языке о новейших исследованиях в области электричества. В ней подробно описана созданная ученым уникальная батарея. Петров первым пришел к выводу о том, что новые проявления электрического тока можно обнаружить, если создать более мощную электрическую батарею по сравнению с теми, которые создавались ранее европейскими физиками.

Современные учёные установили, что напряжение на зажимах батареи Петрова должно было составлять 1650-1700 Вольт, а значит, это был первый в мире электрохимический источник тока высокого напряжения. Именно благодаря такому напряжению Петрову удалось сделать свое наиболее выдающееся открытие – получить электрическую дугу. Он сделал ее из двух угольков и кусочка стекла. К зажимам батареи подключил угольные стержни и осветил комнату. Василий Петров первым подробно описывает опыты с использованием электрической дуги для плавки металлов и восстановления металлов из их оксидов, можно утверждать, им были заложены основы современной электрометаллургии.

Технологический колледж образован в июле текущего года. Он объединил автодорожный колледж и колледж института экономики и управления АлтГТУ. Колледж ведет подготовку как по техническим, так и по гуманитарным специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Информационные системы", "Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования", "Туризм", "Гостиничный сервис" и "Технология металлообрабатывающего производства". Решение о присвоении имени ученого будет способствовать более полному раскрытию страниц истории региона, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи.