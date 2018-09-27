Фото: правительство Алтайского края

Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин 26 сентября в Москве был официально представлен Совету Федерации РФ в качестве сенатора от региона. На первом осеннем заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиненко официально вручила Александру Карлину удостоверение сенатора. Он занял место Михаила Щетинина, возглавлявшего аграрный комитет Совета Федерации.

Отметим, что по итогам сентябрьских региональных выборов в Совет Федерации уже пришли 13 новых сенаторов. Девять членов Совета Федерации, представителей исполнительной власти, приступили к своим полномочиям впервые: Владимир Кожин (Москва), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Елена Зленко (Ямало-Ненецкий АО), Александр Карлин (Алтайский край), Фарит Мухаметшин (Самарская область), Алексей Русских (Московская область), Алексей Синицын (Кемеровская область), Павел Тараканов (Тюменская область), Муса Чилиев (республика Ингушетия).

Кроме того, в качестве представителей законодательных органов наделены полномочиями семь членов Совета Федерации, из них трое — действующие сенаторы: Александр Варфоломеев, Алексей Майоров и Сергей Рябухин. Также в Совфед пришли четыре новых парламентария: Дмитрий Кузьмин (Кемеровская область), Ирина Рукавишникова (Ростовская область), Сергей Брилка (Иркутская область) и Виктор Новожилов (Архангельская область).

Виктор Томенко стал победителем выборов 9 сентября 2018 года. Его предшественник Александр Карлин руководил регионом с 2005-го по май 2018 года.