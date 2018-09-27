Фото: правительство Алтайского края
Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин 26 сентября в Москве был официально представлен Совету Федерации РФ в качестве сенатора от региона. На первом осеннем заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиненко официально вручила Александру Карлину удостоверение сенатора. Он занял место Михаила Щетинина, возглавлявшего аграрный комитет Совета Федерации.
Отметим, что по итогам сентябрьских региональных выборов в Совет Федерации уже пришли 13 новых сенаторов. Девять членов Совета Федерации, представителей исполнительной власти, приступили к своим полномочиям впервые: Владимир Кожин (Москва), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Елена Зленко (Ямало-Ненецкий АО), Александр Карлин (Алтайский край), Фарит Мухаметшин (Самарская область), Алексей Русских (Московская область), Алексей Синицын (Кемеровская область), Павел Тараканов (Тюменская область), Муса Чилиев (республика Ингушетия).
Кроме того, в качестве представителей законодательных органов наделены полномочиями семь членов Совета Федерации, из них трое — действующие сенаторы: Александр Варфоломеев, Алексей Майоров и Сергей Рябухин. Также в Совфед пришли четыре новых парламентария: Дмитрий Кузьмин (Кемеровская область), Ирина Рукавишникова (Ростовская область), Сергей Брилка (Иркутская область) и Виктор Новожилов (Архангельская область).
Виктор Томенко стал победителем выборов 9 сентября 2018 года. Его предшественник Александр Карлин руководил регионом с 2005-го по май 2018 года.
Комментарии
Возглавит аграрный комитет и будет виноградом из Франции обеспечивать население края?!
Зачем из Франции?
"наш климат настолько уникален и разнообразен, что на отдельных территориях края можно выращивать даже винные сорта винограда и получать вполне приличное вино. Вот уже четвертый год как заложена первая опытная плантация. Виноградник не погибает даже в суровые зимы. Специалисты из Франции, которые нам в этом помогали, с удивлением отмечают, что виноград развивается даже лучше, чем на своих исконных территориях."
Зачем вообще что то делать? Все жизнь удалась))
Ну вот ,теперь можно и до 90 лет там сидеть! Надо же как они друг за друга то....
Алт. край при его губернаторстве был на последних местах по всем показателям, сейчас когда он в статусе сенатора "Поднимет родной край" - смешно....
Не жизнь, а СКАЗКА!
Средняя зарплата назначенного чиновника в СФ составляет 385 тыс. руб. ($6218) в месяц.
На обслуживание каждого чиновника СФ ежегодно из государственной казны выделяется 1 млн 500 тыс. руб. ($24226).
Серьезные суммы затрачивают на межбюджетные трансферы. Эти деньги обеспечивают деятельность сенаторов на местах. В нынешнем году на это выделено 471,2 млн руб., в двух следующих – по 1100 млн. На эти средства сенатор арендует офис в своем регионе или авто, оплачивает услуги водителя и обслуживающего персонала.
Для встречи международных делегаций выделяют деньги на букеты цветов и сувенирную продукцию. Общая годовая сумма – 42,8 млн руб. На страхование здоровья и жизни чиновников выделяют 260 млн руб.
Зарубежные командировки сенаторов обходятся налогоплательщикам в 147 тыс. руб. в сутки, на проживание в отеле выделяют 52 тыс. руб. Компенсация за услуги связи составляет 27,9 млн в год.
Молодец Санька, пришел к успеху.
Для того чтобы сенатор работал надо зарплату сделать лишь в 2 раза больше чем средняя зарплата по региону от которого они назначены в Совет Федерации!
Оппоненты скажут, что чиновники нарисуют желаемую зарплату по региону. Поэтому сразу ответ на их возражения: нарисовать зарплату в 150-200 тыс. по Алтайскому краю чиновникам ну ни как не получится.
тот кто загубил Лесной бор
Никакие сенаторы не станут на российский народ работать, не для того они из советников в сенаторы переименовались.
Лесной бор
Смишно...
27.09.2018 14:31
- гость -
Лесной бор
Смишно...
Что тебе смешно, двоечник душанбинский?
теперь "там" вред краю будет приносить
Радостный-то какой!!!