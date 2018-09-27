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Паспорт известного рок-музыканта Виктора Цоя, который был найден в квартире его друзей на улице Рубинштейна, продали на аукционе за 9 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".
Ранее генеральный директор аукционного дома Сергей Бурмистров рассказал агентству, что советский паспорт исполнителя, записную книжку с телефонами его друзей, а также ранние редкие рукописи двух песен, которые были найдены после его смерти, передали на продажу в "Литфонд".
Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также за 3 миллиона рублей с молотка ушла записная книжка Цоя, стартовая цена которой составляла полмиллиона рублей, а рукопись песни "Хочу перемен!" — за 3,6 миллиона рублей.
Комментарии
Интересно где его взяли ?? он же на свидетельство о смерти меняется или это ксерокопия?
Наверно обменять то обменяли, но потом его сохранили. А копия за такие деньжищи...
Да и вообще все это как-то не очень красиво