Установить гражданам Алтайского края, имеющим статус "дети войны" ежемесячную выплату в 400 рублей — с таким предложением уже не в первый раз выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании. Вопрос уже был внесен в повестку сессии 27 сентября. Однако его сняли с рассмотрения из-за отрицательного заключения социального и бюджетного комитетов парламента.

Как ранее рассказал порталу Amic.ru депутат АКЗС, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов, он и его коллеги предлагали прописать в краевом законе "О статусе "дети войны" новую меру поддержки — ежемесячную денежную выплата жителям региона, имеющему официальный статус "дети войны".

"К сожалению наш законопроект получил отрицательные заключения двух комитетов. При этом бюджетный комитет, "придравшийся" к формальности. А комитет по социальной политике считает, что новая выплата гражданам породит социальную рознь. Мы с такой позицией не согласны. Считаем, что "дети войны" достойны получения материальных льгот. Мы будем настаивать на принятии закона и вынесем его на октябрьскую сессию", — сказал Александр Молотов.

Не согласны с позицией комитета и во фракции КПРФ. Дело в том, что во время рассмотрения вопроса на бюджетном комитете против поправок в закон выступили только депутаты-единороссы. Представители "СР", КПРФ и ЛДПР его поддержали. Показательный политический момент.

Статус "дети войны" дается жителям региона, рожденным в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. По данным регионального отделения Пенсионного фонда России, в Алтайском крае на сегодняшний день живет около 153 тысяч человек указанного возраста. Из них статус "дети войны" имеют только 120 тысяч человек.

Справедливороссы предлагали давать выплату самой незащищенной категории "детей войны" — тем, кто не получает выплаты по другим основаниям (не инвалид, не ветеран труда, не труженик тыла, не репрессирован). По данным фракции "СР", на сумму в 400 рублей ежемесячно могут претендовать около 20 тысяч жителей края. В год на выплаты из краевого бюджета максимум потребуется 95 млн рублей.

Александр Молотов подчеркнул, что деньги на данную выплату в казне найти можно. Например, за счет сокращения расходов на региональные средства массовой информации, за счёт перераспределения средств внутри раздела "социальная политика" и сокращения трат на чиновничий аппарат.

Что важно, инициативу справедливороссов готовы поддержать и члены фракции КПРФ. Однако, пока комитеты АКЗС высказались против закона, а без их согласия законопроект до голосования просто не дойдет.

Напомним, что пока в краевом законе "О детях войны" есть только две меры поддержки: внеочередная медпомощь по программам госгарантий в медицинских организациях, подведомственных исполнительной власти Алтайского края и право на получение свободных мест в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.