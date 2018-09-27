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Подросток в Горном Алтае подозревается в угоне КамАЗа, на котором он хотел просто покататься, но не справился с управлением и слетел в кювет.

Как сообщили в МВД по республике, в дежурную часть пункта полиции "Чойский" обратился местный житель., который заявил об угоне принадлежащего ему автомобиля грузовика.

Он пояснил, что вечером припарковал грузовой автомобиль на территории частной пилорамы, а утром обнаружил его пропажу.

"Совершить угон злоумышленнику не составило труда, поскольку двери кабины были открыты, а ключ был оставлен в замке зажигания. Угнанный КАМАЗ с механическими повреждениями был обнаружен полицейскими на одной из улиц села Чоя", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Вскоре полицейские выяснили, что к угону причастен несовершеннолетний учащийся одного из образовательных учреждений.

Школьник был доставлен в пункт полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Он пояснил, что угнал КАМАЗ, чтобы прокатиться. На одной из улиц районного центра, молодой человек не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего бросил грузовик и скрылся.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.