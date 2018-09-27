Алтайское краевое Законодательное Собрание работало при предыдущем губернаторе Александре Карлине, как под гипнозом. Об этом заявил глава фракции ЛДПР в парламенте, депутат Владимир Семёнов.

Острый комментарий он сделал во время обсуждения поправок в закон о переноса сроков ежегодного отчёта главы региона о деятельности исполнительной власти за год. Идею о переносе он назвал правильной. Владимир Семенов также поблагодарил нового губернатора Виктора Томенко за поддержку принятия закона. А вот о предыдущем высказался остро.

"Как вы помните, восемь месяцев назад в этом же зале я говорил о необходимости данных изменений и обещал вам, депутатам, что фракция подготовит и внесет на ваше рассмотрение подобный законопроект. И тогда состоялось здесь, в зале, достаточно живое обсуждение, а в кабинете руководителя АКЗС (Александр Романенко - прим.ред.) фракцию в полном составе воспитывали, что недопустимо. А Сергей Серов (заместитель председателя АКЗС — прим.ред.) просто мне уже сказал, что я "достучался". Губернатор (говорит об Александре Карлине — прим.ред.) дал команду правительству не работать с фракцией ЛДПР. Почему? Ответ в басне: по улицам слона водили, как видно, напоказ, известно, что слоны в диковинку у нас, как за слоном толпы зевак ходили. Массовый гипноз. Главного гипнотизера-слона теперь обратно из Москвы в Москву, и надеюсь, у нас теперь краевое Законодательное Собрание выйдет из состояния гипноза. И у меня обращение к вам, уважаемые депутаты — будьте устойчивы к гипнозам, руководствуйтесь собственными решениями", — эмоционально выступил Владимир Семенов.