Фото: Упрдор "Алтай"

Движение по старому мосту в Барнауле будет частично ограничено 28 сентября в пятницу с 10 до 16 часов по местному времени. Как сообщают в Упрдор "Алтай", для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны с локальным ремонтом дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут задействованы сотрудники ГИБДД.

ФКУ Упрдор "Алтай" просит учесть эту информацию при планировании поездок. Телефон диспетчерской службы: 8-3852-63-14-59.

Ранее сообщалось, что проблемный мост начнут ремонтировать осенью. Первоочередная задача для обеспечения его сохранности – проведение комплексного мониторинга и усиление контроля над весогабаритными параметрами транспорта. Уже в этом дорожно-строительном сезоне восстановим деформационные швы сооружения и проведем локальный ремонт покрытия.

Стоимость ремонта моста оценивается в миллиард рублей. Закрытие моста может вызвать транспортный коллапс в столице Алтайского края. Известно, что третий мост через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей и работы начнутся не раньше 2020 года, а закрытие старого моста грозит глобальными проблемами в транспортной инфраструктуре столицы Алтайского края.