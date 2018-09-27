Барнаулец украл с бывшей работы металлоконструкций на 150 тысяч рублей

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Житель Барнаула подозревается в краже металлоконструкций под светодиодные экраны со своей бывшей работы — сумма ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в дежурную часть обратился директор компании, которая занимается изготовлением данных изделий.

"Потерпевший пояснил, что конструкции располагались у административного здания. В один из дней он обнаружил пропажу семи изделий. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Мужчина 1977 года рождения ранее работал в вышеуказанной компании", — уточняют в полиции.

В ведомстве уточняют, что злоумышленник проезжал мимо здания, увидел конструкции и решил их снять, а затем сдать в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.