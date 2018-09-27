Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку Виктора Мещерякова в связи с заявлением временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Виктор Мещеряков освобожден от замещаемой должности с 28 сентября. Накануне ему исполнилось 65 лет.

Отметим, что это вторая уже громкая отставка за два последних дня. Ранее Томенко отправил в отставку по собственному желанию куратора алтайской пищевой промышленности Татьяну Зеленину.

Виктор Алексеевич Мещеряков родился 26 сентября 1953 года в селе Усть-Чарыш Усть-Пристанского района Алтайского края. По окончании средней школы поступил в Новосибирский электротехнический институт, который окончил в 1975 году. Карьеру начал в 1975 году на Алтайском моторном заводе в должности инженера-конструктора. В 1976 году вернулся в село Усть-Пристань, где работал главным инженером производственного объединения "Сельхозэнерго", заместителем председателя Усть-Пристанского райисполкома и начальником Усть-Пристанского сетевого района РЭУ "Барнаулэнерго". В 1996 году переехал в Барнаул. Работал на руководящих должностях различных энергетических предприятий. С января 2005 года был исполнительным директором по транспорту, а с января 2007 года – техническим директором ОАО "Алтайэнерго". 18 июня 2007 года распоряжением губернатора Алтайского края был назначен начальником управления Алтайского края по промышленности и энергетике. В 2016 году стал заместителем председателя правительства края. Женат. Имеет двоих детей.

