Фото: kadrovikdon.ru
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел на должность инспектора ДПС.
Для трудоустройства необходимо соответствовать следующим требованиям:
- быть гражданином Российской Федерации;
- возраст до 35 лет;
- быть годным по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;
- не иметь судимости;
- отслужить срочную службу в Вооруженных Силах;
- иметь высшее образование.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ "О полиции":
- стабильная и своевременная заработная плата;
- увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ.
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.
- бесплатное медицинское обслуживание.
По всем вопросам необходимо обращаться по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, дом 5 ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу, телефон: (3852) 393-530 (отделение кадров).
Комментарии
не ну нормально, одним пенсия в 38 другим в 65, ништяк да
Щас колхозники попрут с районов, полосатой палочкой зарабатывать.
Сначала всех сократили,а теперь приглашают на работу))) Кто объяснит сей парадокс???
не ну нормально, одним пенсия в 38
38 не получается соласно предъявляемым требованиям))
Сначала всех сократили,а теперь приглашают на работу))) Кто объяснит сей парадокс???
а чего тут объяснять, люди обросли связями - необходимо менять ))
27.09.2018 11:49
- гость -
Ну как-же. Считаем - 18 лет в армию пошел. 19 пришёл в вуз военный поступил (учёба там считается как служба вроде как) 24 пошёл в гибдд и вот в 38 пенсия. чё не так. Даже если просто в вуз поступил ну не в 38 дак в 43 на пенсию, а другим с чих налогов он зарплату получал и с чих налогов пенсию будет получать пойдут в 65 если доживут или у них работа будет, а то потом вот скажут вы последние лет 10 не работали поэтому вам пенсия не положена, а то что на работу после 50 фиг берут это никого никак не волнует.
!!! и деловым качествам к службе в органах внутренних дел
Возраст до 35.
Государственная дискриминация по возрасту. А частных работодателей будут заставлять держать предпенсионеров.
Чо за дела?
а девушек берут не?
Кто кому мешает пойти раньше на пенсию? Идите 20 лет дышите выхлопными газами, принимайте на себя негатив от каждого малоадекватного водителя, особенно женского пола, рискуйте жизнью, не спите ночами, бойтесь УСБ - и на пенсию. Прошли времена когда туда только за взятку или по великому блату попасть можно было.
27.09.2018 12:42
- гость -
Приходите. Там Вас возмут!!!
Там Вас возмут!!! мерси.. а как же служба в армии? без нее?
и зачем инспектору гибдд высшее образование
Какими деловыми качествами нужно быть годным к службе в органах ???
Уточните пжалста
и чё? это значит камеры на дорогах убирать будут или...? и камеры и гаишники.
через каждые сто метров или камера или гаишник.
Инспекторы ДПС читают ПДД и не понимают, что там написано. Приходится объяснять малограмотным, что значит "уступить дорогу", например.
По поводу налогов хочу сказать. Сотрудники МВД платят подоходный налог точно такой же ка и все граждане - 13 %. Только они платят этот налог в полном объеме, в отличии от большинства работников коммерческой сферы, которые если и платят НДФЛ, то с самой минимальной зарплаты, а чаще вообще не платят, получат зарплату в конверте и рады. Так что это еще вопрос кто на чьи налоги живет.
Как то все запутал - сначала налоги, потом с них денежное содержание с которого, действительно, удержат НДФЛ. А про конверты это не к тем кто получает и выдает - это к тем кто создает условия.
чё тут неясно-то. зарплата из налогов, из зарплаты налоги которые из наших налогов, короче налоги из налогов. полюбому всё это получает государство забирая у нас.