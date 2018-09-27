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Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел на должность инспектора ДПС.

Для трудоустройства необходимо соответствовать следующим требованиям:

быть гражданином Российской Федерации;

возраст до 35 лет;

быть годным по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;

не иметь судимости;

отслужить срочную службу в Вооруженных Силах;

иметь высшее образование.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ "О полиции":

стабильная и своевременная заработная плата;

увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;

возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ.

возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.

бесплатное медицинское обслуживание.

По всем вопросам необходимо обращаться по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, дом 5 ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу, телефон: (3852) 393-530 (отделение кадров).