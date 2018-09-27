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Стабильная з/п и бесплатный вуз: жителей Алтая приглашают на службу в ДПС

, ИА "Амител"
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД по Барнаулу приглашает на работу

Фото: kadrovikdon.ru

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел на должность инспектора ДПС.

Для трудоустройства необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • быть гражданином Российской Федерации;
  • возраст до 35 лет;
  • быть годным по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;
  • не иметь судимости;
  • отслужить срочную службу в Вооруженных Силах;
  • иметь высшее образование.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ "О полиции":

  • стабильная и своевременная заработная плата;
  • увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;
  • возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ.
  • возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.
  • бесплатное медицинское обслуживание.

По всем вопросам необходимо обращаться по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, дом 5 ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу, телефон: (3852) 393-530 (отделение кадров).

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.09.2018 11:32
месный

не ну нормально, одним пенсия в 38 другим в 65, ништяк да

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27.09.2018 11:35
гость

Щас колхозники попрут с районов, полосатой палочкой зарабатывать.

0  0
27.09.2018 11:35
- гость -

Сначала всех сократили,а теперь приглашают на работу))) Кто объяснит сей парадокс???

0  0
27.09.2018 11:49
- гость -

не ну нормально, одним пенсия в 38

38 не получается соласно предъявляемым требованиям))

0  0
27.09.2018 11:50
- гость -

Сначала всех сократили,а теперь приглашают на работу))) Кто объяснит сей парадокс???

а чего тут объяснять, люди обросли связями - необходимо менять ))

0  0
27.09.2018 12:00
месный

27.09.2018 11:49
- гость -

Ну как-же. Считаем - 18 лет в армию пошел. 19 пришёл в вуз военный поступил (учёба там считается как служба вроде как) 24 пошёл в гибдд и вот в 38 пенсия. чё не так. Даже если просто в вуз поступил ну не в 38 дак в 43 на пенсию, а другим с чих налогов он зарплату получал и с чих налогов пенсию будет получать пойдут в 65 если доживут или у них работа будет, а то потом вот скажут вы последние лет 10 не работали поэтому вам пенсия не положена, а то что на работу после 50 фиг берут это никого никак не волнует.

0  0
27.09.2018 12:12
- гость -

!!! и деловым качествам к службе в органах внутренних дел

0  0
27.09.2018 12:40
Павсекакий

Возраст до 35.
Государственная дискриминация по возрасту. А частных работодателей будут заставлять держать предпенсионеров.
Чо за дела?

0  0
27.09.2018 12:42
- гость -

а девушек берут не?

0  0
27.09.2018 12:45
- гость -

Кто кому мешает пойти раньше на пенсию? Идите 20 лет дышите выхлопными газами, принимайте на себя негатив от каждого малоадекватного водителя, особенно женского пола, рискуйте жизнью, не спите ночами, бойтесь УСБ - и на пенсию. Прошли времена когда туда только за взятку или по великому блату попасть можно было.

0  0
27.09.2018 12:48
- гость -


27.09.2018 12:42
- гость -
Приходите. Там Вас возмут!!!

0  0
27.09.2018 12:53
- гость -

Там Вас возмут!!! мерси.. а как же служба в армии? без нее?

0  0
27.09.2018 13:31
- гость -

и зачем инспектору гибдд высшее образование

0  0
27.09.2018 13:54
- гость -

Какими деловыми качествами нужно быть годным к службе в органах ???
Уточните пжалста

0  0
27.09.2018 13:59
- гость -

и чё? это значит камеры на дорогах убирать будут или...? и камеры и гаишники.
через каждые сто метров или камера или гаишник.

0  0
27.09.2018 14:09
Павсекакий

Инспекторы ДПС читают ПДД и не понимают, что там написано. Приходится объяснять малограмотным, что значит "уступить дорогу", например.

0  0
27.09.2018 16:37
- гость -

По поводу налогов хочу сказать. Сотрудники МВД платят подоходный налог точно такой же ка и все граждане - 13 %. Только они платят этот налог в полном объеме, в отличии от большинства работников коммерческой сферы, которые если и платят НДФЛ, то с самой минимальной зарплаты, а чаще вообще не платят, получат зарплату в конверте и рады. Так что это еще вопрос кто на чьи налоги живет.

0  0
27.09.2018 17:18
Гостю

Как то все запутал - сначала налоги, потом с них денежное содержание с которого, действительно, удержат НДФЛ. А про конверты это не к тем кто получает и выдает - это к тем кто создает условия.

0  0
27.09.2018 19:08
- гость -

чё тут неясно-то. зарплата из налогов, из зарплаты налоги которые из наших налогов, короче налоги из налогов. полюбому всё это получает государство забирая у нас.

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