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Инженеры из Кембриджского университета представили робота, умеющего аккуратно очищать кочан латука от внешних листьев. Об этом пишет портал "N+1".

Отмечается, что робот оснащен системой компьютерного зрения, анализирующей овощ, а также рукой с вакуумной насадкой, отделяющей листья по одному и не разрушающей сам кочан. Подчеркивается, что весь процесс занимает 27 секунд.

Издание пишет, что робота, который автоматически справляется с задачей по очистке салата латука, создали инженеры под руководством Луки Скимеры. Робот состоит из двух частей. Первая — это камера, которая с помощью алгоритмов компьютерного зрения, обученных на сотнях снимков кочанов латука, анализирует овощ и ищет его кочерыжку, на основании чего определяет его положение в пространстве, а затем переворачивает кочан. Вторая часть состоит из управляемой руки-насоса, отделяющей верхние листья салата. Насос действует очень аккуратно и не разрушает свежие листья салата.

По словам инженера, данного робота можно использовать и для других культур: нужно лишь обучить систему компьютерного зрения на соответствующей выборке.