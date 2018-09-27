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Житель Барнаула будет ежемесячно выплачивать алименты своей матери в размере 3500 рублей — такое решение принял мировой судья судебного участка №4 Железнодорожного района Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, истцом выступила мать горожанина, которая пыталась добиться от него ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей.

Женщина ссылалась на то, что ее сын с момента рождения прописан и проживает с ней в доме. С пяти лет она воспитывала его одна. После окончания школы сын поступил в институт, но бросил учебу и пошел работать в автомастерскую, помогая матери материально и по хозяйству.

После этого он вступил в гражданский брак, стал жить со своей супругой у нее дома, но перестал оказывать всяческую помощь.

Затем истец ушла на пенсию, перестала работать, ее материальное положение ухудшилось, как и состояние здоровья, пенсия уходила на оплату коммунальных платежей и продукты, на лекарства и остальные нужды денег не оставалось.

Сын женщины с иском не согласился, пояснил суду, что сам имеет небольшой доход, матери оказывает помощь по дому, но финансово помогать не может.

В итоге мировой судья частично удовлетворил иск пенсионерки и принял решение — мужчина будет выплачивать матери 3500 рублей, что составляет 0,45 величины прожиточного минимума для пенсионеров по Алтайскому краю, с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума.