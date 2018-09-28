Почему в нашем современном мире, полном технологичных альтернатив для приготовления пищи и обогрева, мы все равно тянемся к очагу с живым пламенем?

Огонь – это очаг, у которого собираются близкие и родные люди, огонь – это защита и безопасность. Психологи подтверждают, что люди, имеющие возможность подобных посиделок у живого огня, намного уравновешеннее, спокойнее, устойчивее к стрессам. Однако, неправильное обращение с огнем может стать причиной пожара.

Что же делать обладателям современных домов и квартир, не предполагающих установку не только настоящей печи, но и маленького дровяного камина?

Безопасная и экономичная альтернатива – электрокамин. Основным достоинством электрокаминов является именно отсутствие открытого огня. В помещении, будь то дом или квартира, нет копоти и дыма, а топливо находится в ближайшей электрической розетке. Кстати, расход этого "топлива" у электрокаминов достаточно экономичен – на обогреве такой прибор потребляет не больше, чем утюг или чайник, порядка 1-2 кВт, в зависимости от режима работы и модели, а его КПД чуть менее 100%. Используемый в качестве декорации, электрокамин нуждается в 100-200 Вт, т. к. сама имитация пламени обходится без включения нагревательных элементов.

В связи с небольшой потребляемой мощностью, электрокамины могут быть установлены практически в любом месте. Они не слишком требовательны к электропроводке.

Не менее важным фактором является простота монтажа.

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