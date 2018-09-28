Большой комплекс работ ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") был направлен на увеличение зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территории Алтайского края.
В результате строительства новых базовых станций 4G (LTE), их число в крае выросло практически на четверть, а зона покрытия увеличилась на 10%. Новые базовые станции с частотами LTE появились в г. Бийске на ул. Трофимова, Горно-Алтайской и Ключевской, а также в пгт Сорокино, г.Рубцовске на ул. Сельмашской и Рабочем тракте, г. Барнауле на ул. Профинтерна и Красноармейском проспекте. Помимо стройки новых базовых станций, ряд действующих в г. Бийске, г. Рубцовске, г.Заринске были модернизированы. В Новоалтайске и Благовещенском районе Алтайского края введены в работу площадки с диапазонами 2G и 3G.
Также был произведен рефарминг сети, в результате которого полоса частотного спектра в сегменте 1800 МГц для LTE была расширена до 10 МГц. В результате максимальная пользовательская скорость в идеальных условиях может достигать 110-120 Мбит/с*.
"Мы делаем все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на услуги мобильного доступа в интернет. Например, скорость передачи данных при просмотре онлайн-видео в результате последних улучшений выросла на 33%, а скачивание песни размером 5 МБ займет у абонента в среднем всего 3 секунды. Наша сеть на территории Барнаула и края готова к росту числа пользователей и нагрузки. Поэтому всем, кто хочет протестировать новую скорость интернета Билайн в Алтайском крае, мы предлагаем новый тариф "Анлим"** с неограниченным пакетом интернета за 14 рублей в сутки". — рассказывает Максим Зайков, территориальный управляющий Билайн в Алтайском крае.
Сегодня сеть 4G Билайн развернута на территории всех районов Барнаула, а также на территории Алтайского края в городах Новоалтайске, Бийске, Заринске, Рубцовске, Яровом, Камне-на-Оби, Славгороде и районных центрах Бийского, Зонального, Первомайского районов.
* Практически доступная абоненту скорость передачи данных на уровне приложений зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории абонентского оборудования, поддержки абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.
** Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте.
Комментарии
Пользуюсь билайном, никаких улучшений не заметил. Голосовая связь да, действительно хорошая, но интернет ужасный! Покрытие слабое, работает не стабильно, периодически зависает или вовсе пропадает. Даже в центре города стоит зайти в помещение - интернета нет, не говоря уже о 4G
Отвратительные скорости! Самые низкие среди всех операторов (МТС, Мегафон, Йота)...
Качество сязи норм, скорость интернета 15-25 рядом с вышкой...
т.е. раньше скорость 4G у Билайна не дотягивала до стандарта 4G аж на 33%, но деньги они брали как за полноценный 4G?