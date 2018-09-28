Большой комплекс работ ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") был направлен на увеличение зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территории Алтайского края.

В результате строительства новых базовых станций 4G (LTE), их число в крае выросло практически на четверть, а зона покрытия увеличилась на 10%. Новые базовые станции с частотами LTE появились в г. Бийске на ул. Трофимова, Горно-Алтайской и Ключевской, а также в пгт Сорокино, г.Рубцовске на ул. Сельмашской и Рабочем тракте, г. Барнауле на ул. Профинтерна и Красноармейском проспекте. Помимо стройки новых базовых станций, ряд действующих в г. Бийске, г. Рубцовске, г.Заринске были модернизированы. В Новоалтайске и Благовещенском районе Алтайского края введены в работу площадки с диапазонами 2G и 3G.

Также был произведен рефарминг сети, в результате которого полоса частотного спектра в сегменте 1800 МГц для LTE была расширена до 10 МГц. В результате максимальная пользовательская скорость в идеальных условиях может достигать 110-120 Мбит/с*.

"Мы делаем все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на услуги мобильного доступа в интернет. Например, скорость передачи данных при просмотре онлайн-видео в результате последних улучшений выросла на 33%, а скачивание песни размером 5 МБ займет у абонента в среднем всего 3 секунды. Наша сеть на территории Барнаула и края готова к росту числа пользователей и нагрузки. Поэтому всем, кто хочет протестировать новую скорость интернета Билайн в Алтайском крае, мы предлагаем новый тариф "Анлим"** с неограниченным пакетом интернета за 14 рублей в сутки". — рассказывает Максим Зайков, территориальный управляющий Билайн в Алтайском крае.

Сегодня сеть 4G Билайн развернута на территории всех районов Барнаула, а также на территории Алтайского края в городах Новоалтайске, Бийске, Заринске, Рубцовске, Яровом, Камне-на-Оби, Славгороде и районных центрах Бийского, Зонального, Первомайского районов.

* Практически доступная абоненту скорость передачи данных на уровне приложений зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории абонентского оборудования, поддержки абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

** Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте.