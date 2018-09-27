Тишкин, Аничкин, Бочаров или Шваков: кто станет новым ректором АлтГУ

Уход с поста ректора Алтайского госуниверситета Сергея Землюкова неизбежно повлечет за собой выборы нового руководителя вуза. Пока же и.о. главы АлтГУ назначен завкафедрой экономики предпринимательства и маркетинга, доктор экономических наук Сергей Бочаров. Известно, что всего на должность врио рассматривались три кандидатуры. Две из них были отвергнуты федеральным Минобром.

Портал Amic.ru решил вспомнить, кто раньше был соперником Сергея Землюкова на выборах ректора — в 2011 и в 2016 годах. Кроме того, попробуем проанализировать и то, кто из руководящей верхушки АлтГУ при наличии амбиций мог бы всерьез побороться за кресло главы вуза. Ориентировочно выборы пройдут в январе-феврале 2019 года.

Итак, в 2011 году после ухода с поста ректора 65-летнего Юрия Кирюшина на тот момент вице-спикер Заксобрания Алтайского края Сергей Землюков конкурировал с директором Международного института экономики, менеджмента и информационных систем, завкафедрой информационных систем в экономике АлтГУ Ольгой Мамченко. В итоге Землюков получил 196 голосов, Мамченко — 64 голоса. Хотя еще накануне голосования ее шансы расценивались наблюдателями куда оптимистичнее.

В 2016 году все обстояло не так демократично.

По сути оба соперника Землюкова — проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин и завкафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий социологического факультета Светлана Максимова представляли собой т. н. "технических" кандидатов. Более того, Минобр и вовсе не допустил до финального голосования Максимову. В итоге за Сергея Землюкова проголосовали 195 делегатов, тогда как за Райкина высказался 31 участник конференции.

Будем откровенны — все те кандидаты, что фигурировали в шорт-листе ранее, вряд ли еще раз попробуют "замахнуться" на кресло ректора.

Не исключено, что это будет вообще человек не из вуза, а например бывший чиновник. Так уже было с АГМУ и экс-руководителем Роспотребнадзора по Алтайскому краю — Игорем Салданом. В разрезе опорного вуза звучит мнение, что подобной фигурой мог бы стать нынешний руководитель краевого Минобра Александр Жидких.

Пока тот факт, что ректором с приставкой и.о. стал завкафедрой экономики предпринимательства и маркетинга, директор офиса проектного управления АлтГУ Сергей Бочаров делает его шансы на итоговый успех несколько более высокими. Однако кресла это обстоятельство на 100% не гарантирует.

Из числа проректоров АлтГУ, которые также могли бы претедовать на повышение своего статуса, остановимся на троих.

Обращает на себя внимание кандидатура первого проректора по учебной работе Евгения Швакова. Он считается креатурой Сергея Землюкова, но имеет, по некоторым данным, крайне низкий авторитет у коллектива в силу личных качеств и методов руководства. Часть представителей вуза полагает, что он уступает по ряду параметров своему предшественнику Евгению Аничкину.

Более интересной выглядит кандидатура проректора по научному и инновационному развитию Евгения Попова. Он довольно давно в вузе, стоял у истоков создания молодежного НСО. Другой вопрос, что сам Евгений Попов ранее не стремился участвовать в аппаратных "играх" и претендовать на что-то большее, чем должность проректора.

Своеобразной "темной лошадкой" можно считать проректора по экономике и стратегическому развитию Виктора Панова. За него — не только возраст, но и предыдущий бэкграунд — до прихода в вуз он руководил филиалом банка.

Не исключено, что амбиции проявит кто-то из ныне действующих деканов, например, харизматичный Сергей Мансков с факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии.

Из других потенциальных претендентов хотелось бы отметить кандидатуру завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктора исторических наук профессора Алексея Тишкина. Ранее он занимал пост проректора по научно-инновационной работе АлтГУ. Отметим, что Тишкин имеет репутацию не только высоклассного ученого, но и талантливого менеджера-организатора. Благодаря его усилиям в свое время АлтГУ удалось сделать качественный скачок в развитии. Пожалуй, из всех потенциальных кандидатов на пост ректора является наиболее оптимальным вариантом. Имеет научный вес и авторитет среди коллег не только в крупнейших российских вузах, но и зарубежом.

Кроме того, стоит остановиться на фигуре бывшего первого проректора (занимал эту должность пять лет до прихода Евгения Швакова), а ныне — завкафедрой трудового, экологического права и гражданского процесса Евгении Аничкине. Он также считается сильным профессионалом, пробыл на своем посту дольше любого другого в ректорате за годы нахождения у власти Сергея Землюкова.

Наверное, многие положительно бы восприняли новость, если новым ректором стал профессор Валерий Невинский. Человек-легенда, не чужой АлтГУ и в дополнительных представлениях не нуждающийся. Однако здесь главное препятствие, к сожалению, — это возраст.

...В любом случае, исходя из сложившейся за последние годы практики, вряд ли число выдвинутых кандидатов в итоге превысит 4-5 человек. Из них в бюллетень по согласованию Минобра могут войти 2-3. Но почти наверняка новый руководитель вуза, кто бы им не был, не сможет похватать таким перевесом, какой был у Сергея Землюкова в 2011 и в 2017 годах. А значит вуз ожидают по-настоящему конкурентные выборы ректора.

Ну и в завершение несколько слов о должности, о которой как-то стали понемногу забывать. Ровно до тех пор, пока экс-ректор Землюков неожиданно не сложил с себя полномочия. Речь о президенте АлтГУ — формально втором лице в иерархии вуза. В 2011 году Минобр РФ не продлил полномочия Юрия Кирюшина в качестве ректора университета в связи с достижением 65-летнего возраста, однако разрешил ему стать президентом вуза. Тем самым был создан прецедент — до этого подобной должностью мог похвастать только алтайский "политех". Кстати, деятельность президента вуза оплачивается из средств федерального Минобра.

Однако далеко не все коллеги Кирюшина по вузу поддержали такое решение. 36 из них на Ученом совете АлтГУ проголосовали "за", 27 — "против", 2 бюллетеня оказались недействительными.

Юрий Кирюшин занимал этот пост до весны 2016 года. После того, как ему исполнилось 70 лет, он был вынужден покинуть кресло президента. Это связано с возрастными ограничениями, предусмотренными законом.

С тех пор 2,5 года должность оставалась вакантной, и.о. президента никто назначен не был. К слову, президентом может стать только тот, кто ранее выполнял обязанности ректора, либо проректора или же имеет опыт работы в законодательных (исполнительных) органах власти. В этой связи несколько удивительным выглядит тот факт, что Сергея Землюкова 25 сентября на заседании Ученого совета вуза выбрали на безальтернативной основе. По всей видимости, свое недовольство выразила и часть коллектива, участвовавшего в голосовании. Из 35 человек (еще около 15 членов Ученого совета АлтГУ не явились на судьбоносное мероприятие) 6 оказались против кандидатуры Землюкова-президента, еще 1 человек предпочел воздержаться. "За" высказались 28 представителей научного сообщества.

Если Минобр утвердит кандидатуру Землюкова, то в должности президента он сможет находиться до августа 2022 года.