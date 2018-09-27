Love Radio в Барнауле войдет в состав Медиагруппы FM-Продакшн, которая включает в себя 29 радиостанций в Алтайском крае и Республике Алтай.

Love Radio – это самые свежие поступления всех стилей из чартов Billboard + European Hot 100. Лучшие хиты сегодняшних дней и самые популярные композиции последних десяти лет.

Радиостанция вещает в более 750 населенных пунктов России и ближнего зарубежья. Она входит в ТОП-10 самых популярных музыкальных радиостанций России. Каждый день Love Radio слушают 3,9 млн человек, каждую неделю – 9,2 млн человек.

При поддержке этой станции в Барнауле будут проходить настоящие музыкальные марафоны, с участием звезд российской эстрады, а также предпоказы самых кассовых фильмов.