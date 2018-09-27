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Российское правительство намерено снизить смертность в РФ к 2024 году до уровня не выше 10,9 на тысячу человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Основные направления деятельности правительства РФ на период до 2024 года.
"Снижение смертности — до уровня не выше 10,9 на 1 тыс. населения", — цитирует агентство опубликованный документ.
Кроме этого, планируется достичь показателя предотвращения преждевременной смертности и снижения смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч человек.
Правительство намерено к 2024 году также сократить смертность от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, от новообразований — до 185 случаев на 100 тысяч, младенческой смертности — до 4,5 случаев на тысячу родившихся.
Касательно демографической политики, кабмин хочет создать 1900 групп присмотра и ухода для детей до трех лет, а доступность детских садов для детей до трех лет увеличить до 100%.
Кроме этого российские медучреждения, где оказывают помощь в амбулаторных условиях, к 2024 году намерены укомплектовать врачебными должностями до 95%.
Также к 2024 году 50 миллионов человек получат доступ к услугам здравоохранения в электронной форме с помощью личных кабинетов на едином портале госуслуг, заключается в Основных направлениях. Правительство рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медорганизаций с профилактическими целями на 50%. Также к 2024 году в планах повышение доли рентген-эндоваскулярных вмешательств [хирургия на кровеносных сосудах без разрезов] больным с острым коронарным синдромом до 60%.
Что касается популяризации здорового образа жизни, кабмин собирается увеличить долю систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян до 55% (рост составит 18% по сравнению с прошлогодним показателем), а долю спортсменов среди старшего поколения — до 25% и более (сейчас - 5,2%). До 80% должна вырасти и доля работников, которые занимаются по программам спортподготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности.
Комментарии
Снизить смертность в таких условиях можно только нерождаемостью
Да, на каждого работающего нужен врач, юрист, учитель, полицейский, росгвардеец, журналист и несколько торговцев...
Ключевое слово здесь - хочет...
Импотенты!
Ладно, похвально, что заботятся, планируют.......но....есть большое но! Вся эта тема кем оплачиваться будет.? Министерством здравоохранения? Или как всегда за счет населения! Как можно лечится, если у нас цены за медицинские услуги хоть и не превышают реальный заработок, но значительно бьет по карману.
"Касательно демографической политики, кабмин хочет создать 1900 групп присмотра и ухода для детей до трех лет...."
У нас в России 43000 садиков. Считаем....получается на 4,42% д/с таких групп создастся. Или...в России 9 федеральных округа, получается 211,11 групп на 1 ФО. Или...в России 85 регионов, получается 22,35 групп на регион.... Много?
Закон примут и будут штрафовать родственников если мало прожил
Статистику подрисуют, будут все на дому от естественных причин помирать.
Методику расчета, пжл. Если учесть, что доля молодняка будет хорошая, то и смертность ниже. Это , как с увеличением рождаемости из-за мат капитала. Вообще-то этот прирост пришелся как раз на вступление в деторождение бебибумеров 80-х. Они так-то естественно прибыло, а не из-за денег, но как красиво отчитались.
Всем прокапываться раз в месяц, бесплатно. За отказ - уголовная ответственность и принудительное прокапывание. И всех обгоним по долгожительству .
Хочет, значит снизят ... на бумаге хоть завтра. У нас и нынешнюю продолжительность жизни за день увеличили, убрав из статистики смертность от несчастных случаев у детей до 12 лет.. Бумага всё стерпит, а марать ее ВВП мастер...
То есть теперь свидетельства о смерти выдавать не будут, чтобы статистику не портить?
Они себя вообще кем возомнили-то?
Все эти годы думал зачем Путин борется с пьянством и куревом? Ведь быдлом легче управлять и не митингует никто. а ларчик просто открылся - повышение пенсионного возраста
В Барнауле катастрофически не хватает врачей, невозможно попасть к терапевту, а не то, что к узким специалистам.
Оно много хочет, но к сожалению ничего не может (((
опять одни лозунги. едро взяли только самое худшее из ссср