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Российское правительство намерено снизить смертность в РФ к 2024 году до уровня не выше 10,9 на тысячу человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Основные направления деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

"Снижение смертности — до уровня не выше 10,9 на 1 тыс. населения", — цитирует агентство опубликованный документ.

Кроме этого, планируется достичь показателя предотвращения преждевременной смертности и снижения смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч человек.

Правительство намерено к 2024 году также сократить смертность от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, от новообразований — до 185 случаев на 100 тысяч, младенческой смертности — до 4,5 случаев на тысячу родившихся.

Касательно демографической политики, кабмин хочет создать 1900 групп присмотра и ухода для детей до трех лет, а доступность детских садов для детей до трех лет увеличить до 100%.

Кроме этого российские медучреждения, где оказывают помощь в амбулаторных условиях, к 2024 году намерены укомплектовать врачебными должностями до 95%.

Также к 2024 году 50 миллионов человек получат доступ к услугам здравоохранения в электронной форме с помощью личных кабинетов на едином портале госуслуг, заключается в Основных направлениях. Правительство рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медорганизаций с профилактическими целями на 50%. Также к 2024 году в планах повышение доли рентген-эндоваскулярных вмешательств [хирургия на кровеносных сосудах без разрезов] больным с острым коронарным синдромом до 60%.

Что касается популяризации здорового образа жизни, кабмин собирается увеличить долю систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян до 55% (рост составит 18% по сравнению с прошлогодним показателем), а долю спортсменов среди старшего поколения — до 25% и более (сейчас - 5,2%). До 80% должна вырасти и доля работников, которые занимаются по программам спортподготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности.