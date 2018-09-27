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Приговор суда по громкому делу о гибели рубцовчанки в результате обрушения на нее бетонных элементов фасада вступил в силу — обвиняемый получил условный срок.

Напомним, что перед судом предстал мужчина, являвшийся главным инженером одной из управляющих компаний. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека.

"Осужденный, являясь главным инженером одной из управляющих компаний и оказывая услуги по обслуживанию многоквартирного жилого дома в городе Рубцовске, своевременно не принял мер к ремонту конструкций фасада указанного дома, что привело к ухудшению его технического состояния и к обрушению бетонных элементов фасада дома в феврале 2017 года, которые упали на стоящую вблизи женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась", — информируют об обстоятельствах трагедии в краевой прокуратуре.

В итоге суд назначил ему в качестве наказания условный срок. Приговор вступил в силу.