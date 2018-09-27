В турнире приняли участие 35 спортсменов из Новосибирска, Красноярска, Омска, Кемерово и Алтайского края, из них 6 представительниц прекрасного пола.

Победителем турнира стал Стороженко Дмитрий (МС) г. Барнаул, в финале он встретился с Ануфриевым Елисеем из Новосибирска, со счетом 5:1 Дмитрий уверенно обыграл своего соперника.

У женщин победительницей стала Михайлова Дарья (МС) г. Красноярск. В финале Дарья встретилась с Трубниковой Юлией из г. Барнаула. В итоге со счетом 5:2 красноярская спортсменка завоевала титул чемпионки.

В итоге места на пьедестале распределились следующим образом:

Мужчины: Стороженко Дмитрий (г. Барнаул) занял первое место, Ануфриев Елисей

(г. Новосибирск) – второе и третье место Фрейзе Андрей (г.Кемерово) и Ильинов Роман (г. Кемерово).

Женщины: Михайлова Дарья (г.Красноярск) заняла первое место, Трубникова Юлия

(г. Барнаул) — второе, и третье место Сидоренко Елизавета (г. Новосибирск) и Зуева Анна (г. Красноярск).

Сразу после финала состоялась церемония награждения. Призеры соревнований были награждены дипломами, кубками и медалями от Управления Алтайского края по физической культуре и спорту и Федерации бильярдного спорта Алтайского края.

Федерация бильярдного спорта Алтайского края,

Сибирский бильярдный центр "Богема"

Помощник председателя Федерации бильярдного спорта АК Ольга Губеладзе,

раб. тел. 8(3852) 22-64-66,

e-mail: bogema.luna@gmail.com