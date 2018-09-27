Фото: kultura.orb.ru

Минкультуры РФ не видит проблем в пересмотре возрастной маркировки зарубежных фильмов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на данные аналитической компании "Невафильм Research" сообщили, что с 2015 года министерство стало намного жестче подходить к рейтингам иностранных фильмов. Если в 2014 году дети старше 12 лет могли посмотреть каждую четвертую иностранную картину, то в 2017 году - только каждую десятую. При этом число иностранных фильмов со взрослым рейтингом резко выросло: в 2017 году рейтинг 18+ получило 37% зарубежных фильмов. Ситуацию связали с попыткой ведомства так отрегулировать рынок кинопроката в РФ в пользу отечественных картин.

"Присваивая рейтинг фильму, Минкультуры России основывается на положениях федерального закона от "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", касающихся возрастных ограничений. Эта работа ведется из года в год, и никаких внутренних или внешних команд Министерство культуры в данном случае не получало", — сообщает Минкультуры.

В ответе отмечается, что министерство только подтверждает установленную производителями и распространителями возрастную классификацию или предлагает свою позицию по присвоению возрастного рейтинга с учетом строгого анализа фильма.

Ведомство подчеркнуло, что это связано с тем, что производители не всегда точно оценивают критерии отнесения фильма к определенной возрастной категории.

Минкультуры сообщает, что "не отвечает за то, чтобы фильмы с соответствующими возрастными ограничениями ежегодно выходили в одном и том же количестве".

"Это определяется тем, какие ленты произведены и ввезены на территорию РФ для их дистрибуции. Поэтому, на наш взгляд, выводы, сделанные авторами материалов, носят исключительно умозрительный характер", — заключили в ведомстве.