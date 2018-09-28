Прекрасная сухая и теплая осень пришла в Барнаул, а значит пришло время преобразиться. Теплые, объемные шарфы, стильные пальто, аксессуары и модные ботильоны или ботинки... Такие траты на преображение могут ощутимо ударить по карману. Но Amic.ru подскажет место, где можно выбрать стильный гардероб без ущерба для кошелька. Так, центр оптово-розничной торговли "Мерка" предлагает большой выбор качественных и стильных вещей для любого возраста.

Смотрим вместе подборку новых осенних образов от "Мерка" из новой коллекции.



Всегда низкие цены. Оптовым покупателям скидка — 35%.

На примерку — только в "МЕРКУ"

Центр оптово-розничной торговли "МЕРКА"

пр. Комсомольский 45а

Тел.8 (3852) 22-38-30

#мерка #td_merka