Прекрасная сухая и теплая осень пришла в Барнаул, а значит пришло время преобразиться. Теплые, объемные шарфы, стильные пальто, аксессуары и модные ботильоны или ботинки... Такие траты на преображение могут ощутимо ударить по карману. Но Amic.ru подскажет место, где можно выбрать стильный гардероб без ущерба для кошелька. Так, центр оптово-розничной торговли "Мерка" предлагает большой выбор качественных и стильных вещей для любого возраста.
Смотрим вместе подборку новых осенних образов от "Мерка" из новой коллекции.
На примерку — только в "МЕРКУ"
Центр оптово-розничной торговли "МЕРКА"
пр. Комсомольский 45а
Тел.8 (3852) 22-38-30
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